Norske menn: Arbeidsplasser trumfer klimahensyn

I urolige tider trekker menn og kvinners prioriteringer i ulike retninger, viser en fersk undersøkelse fra Norsk medborgerpanel som Vårt Land har fått tilgang til.

I februarmålingen har gruppen menn over 36 år aldri vært mer sikre på at økonomi bør gå foran klimatiltak. 57 prosent i denne aldersgruppen svarer at de vil prioritere økonomisk vekst i form av industri, selv om det går på bekostning av miljøet.

Til sammenligning svarer bare 18 prosent av kvinnene mellom 26 og 35 år at de ville ofret miljø for industri og økonomisk vekst.

– De bekrefter det inntrykket vi har hatt der vi ser en økt prioritet av økonomi og mindre fokus på klima, sier statsviter Åsta Dyrnes Nordø ved UiB og tilknyttet Norsk medborgerpanel.

Kvinnenes økende klimaengasjement er heller ikke overraskende, ifølge Nordø:

– Gjennomgående er kvinner mer bekymret for klimaet. De prioriterer klima som politisk sak høyere enn menn.

