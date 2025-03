Mann døde etter ATV-ulykke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Like før klokken 09.30 mandag formiddag fikk politiet melding om en ATV-ulykke ved stranden på Stol på Karmøy.

Meldingen kom fra et vitne som observerte at en mann lå under en ATV. Mannen i 40-årene ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige skader, og han ble erklært død mandag ettermiddag, skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet og avhørt vitner. De er ikke kjent med at det har vært vitner til selve hendelsen. Statens vegvesens ulykkesgruppe skal undersøke ATV-en.

– Det er en del av etterforskningen å klarlegge hendelsesforløp og årsak og for tidlig å kommentere hva som kan ha skjedd, sier politifullmektig Sofie Anine Tesdal Röer.