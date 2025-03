DNB-sjefen tjente 16,9 millioner i fjor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av årsrapporten til DNB som kom onsdag, framgår det at av en samlet lønnspakke på 16,9 millioner kroner, var 9,17 millioner kroner konsernsjefens fastlønn.

Til sammenligning var Braathens lønnspakke på 15,8 millioner kroner i 2023. I 2022 og 2021 var lønnspakkene på henholdsvis 15,4 og rett under 15 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

De samlede lønnspakkene for ledelsen i DNB-systemet omfatter fast årslønn, kortsiktige og langsiktige insentivordninger, opptjente aksjer, opptjent pensjon og andre ytelser.

DNB hadde et resultat før skatt på 13,3 milliarder kroner i fjerde kvartal, noe som bidro til at banken kan betale ut rekordutbytte for 2023 på til sammen rundt 25 milliarder kroner.

Samlet sett endte fjoråret med et resultat på over 45 milliarder kroner etter skatt for DNB. 7 av 10 kroner av DNBs overskudd kom fra andre deler av virksomheten enn personmarkedet i fjerde kvartal.