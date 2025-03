Vipps i bank-ID-krangel i Sverige

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De mener nemlig at den svenske bank-ID-løsningen er konkurransehemmende fordi den favoriserer Swish, skriver Bankshift.

I fjor lanserte Vipps sin vennebetalingstjeneste i Sverige. Men den svenske bank-ID-løsningen krever at den benyttes til hver transaksjon, mens i Norge er det kun krav om innlogging med bank-ID første gang.

Eierne av Swish er i stor grad de samme som eier svensk bank-ID, og blant annet mener Vipps at det medfører et økonomisk insentiv for å favorisere Swish. Dette er blant punktene de nå har meldt inn til Konkurrensverket i Sverige.

– Vi håper fortsatt på å finne en løsning og håper å kunne oppnå en god dialog som gjør at svensker også kan bruke samme betalingsløsning som over 12 millioner andre brukere i Norden, sier administrerende direktør Rune Garborg i Vipps.

