Snøskred i Lyngen – omfattende søk etter savnede turister

– Et utenlandsk turfølge på tre personer ble tatt i snøskred ved Lyngspollen i Troms rundt klokke 17.13 tirsdag. Turfølget gikk til fots, opplyser operasjonsleder Lennart Steffensen i Troms politidistrikt.

To av turistene er meldt savnet av den tredje personen i følget.

– Vedkommende som meldte fra, ble selv tatt av skredet og havnet i vannet. Skredet har gått over veien ved Pollfjelltunnelen og ut i fjorden, sier operasjonslederen.

Fylkesvei 868 er stengt i begge retninger på nordsiden av tunnelen.

Ikke tilrådelig å søke i selve skredet

Store redningsressurser fra nødetatene, samt blant annet Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp og Røde Kors, var i ferd med å samle seg på skadestedet rett før klokka 18.30.

En halv time senere var det gjort en risikovurdering av skadestedet. Da ble det konkludert med at det ikke var tilrådelig å bruke søkemannskap i selve skredet – og det ble søkt med helikopter, båt, samt strandsøk med personer fra frivillige.

Det er store ressurser på stedet, både for søk på land og søk i vannet. Politiet har også dykkere på vei.

Lyngen-ordfører Eirik Larsen sier til NRK at det er veldig dårlige værforhold i området, og at han tror det er en utfordrende situasjon for redningsmannskapene.

I løpet av dagen har det gått en rekke skred i det samme området, ifølge et skredvarslingsanlegg i kommunen.

Krisestab

– Vi har satt krisestab og er tilgjengelig med alle ressurser. Vi bistår også politiet dersom det trengs, sier rådmann Frode Karlsen i Lyngen kommune til Nordlys.

Hovedredningssentralen opplyser til avisen at de har sendt ut et redningshelikopter til stedet.

Veien er stengt i begge retninger ved Pollen, på nordsiden av Pollfjelltunnelen. Eneste vei inn og ut av Lyngen kommune i øyeblikket ferge over Lyngenfjorden, ifølge Framtid i Nord.

Stor skredfare

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om at det er rød faregrad – stor snøskredfare i området der skredet gikk tirsdag.

– Et lavtrykk med mye nedbør og vind gjør at skredfaren øker til stor. Store skred kan løsne av seg selv i mange heng. Særlig utsatt er leheng der det har vært mye pålagring de siste dager, står det på varsom.no.

Det gikk tirsdag en rekke skred i Troms i løpet av formiddagen, og flere veier er stengt. Det er stor snøskredfare, nivå 4, i hele fylket.