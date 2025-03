To tenåringer siktet for drapsforsøk etter skyting på Stovner

Av André Lorentsen/NTB og Anna Nesje/NTB

De to mennene ble pågrepet ikke langt fra T-banestasjonen like før midnatt natt til tirsdag.

– De to ble pågrepet i nærheten av åstedet og har et utseende som stemmer med signalementet vi har fått. Vi har også forklaringer som tyder på at de to er involvert, forteller krimleder Johan Jahr i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier politiet foreløpig ikke har oversikt over alle involverte.

– Det var mange til stede da dette skjedde, og vi utelukker ikke flere pågripelser.

Flere skudd

Han bekrefter at det ble løsnet flere skudd, men ønsker ikke å si hvor mange, eller om politiet har funnet våpenet som ble brukt. Krimlederen sier saken fremstår som et oppgjør, men bakgrunn og motiv er ikke kjent natt til tirsdag.

Den skadede gutten ble funnet inne på Stovner T-banestasjon ved 21.30-tiden mandag kveld. Han ble sendt til sykehus med alvorlige skader.

– Vi fant en mindreårig gutt inne på T-baneområdet. Han hadde en skuddskade, og han behandles for den nå, sier innsatsleder Brian Skotnes til pressen mandag kveld.

Flere vitner

Flere vitner varslet politiet om skytingen. Ved 2-tiden natt til tirsdag avsluttet krimteknikerne fra politiet sitt arbeid på åstedet.

Ifølge operasjonsleder Gabriel Langfeldt i Oslo politidistrikt søkte politiet i området med både hunder og droner etter skyteepisoden. Vitner har fortalt at flere personer løp fra stedet like før politiet kom.

Politiets innsatsleder på stedet, Brian Skotnes, sa mandag kveld at politiet mener gutten som ble skutt har en relasjon til gjerningspersonene.

T-banestasjonen ble stengt for trafikk en periode etter skytingen.