To nye siktet for å ha planlagt drap på sønnen til politimann i Stavanger

– Tirsdag ble ytterligere to personer pågrepet og siktet i samme sak. De to ble pågrepet i henholdsvis Oslo og Stavanger og er i starten av 20-årene, sier politiadvokat John Ivar Johansen i Kripos.

Politiet har foreløpig ikke tatt stilling til om de skal fremstilles for varetektsfengsling. Politiet vil per nå ikke dele flere detaljer fra saken av hensyn til etterforskningen.

– De to sitter i avhør nå, sier Johansen til Stavanger Aftenblad.

Fra før av er to tenåringsgutter pågrepet i saken. De ble pågrepet i forrige uke. Begge er siktet for drapsforbund, for å ha planlagt å drepe sønnen til en politileder, har Kripos opplyst til TV 2.

Samtidig understreker Kripos at de foreløpig ikke har funnet noe som tyder på at motivet for drapet er knyttet til farens stilling.

Drapet skulle etter planen ha skjedd i Stavanger forrige torsdag.

De to tenåringsguttene ble begge varetektsfengslet, i henholdsvis én og to uker. Minst en av guttene skal ha vært koblet til en kriminell gjeng i Sverige.