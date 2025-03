Tar opp debatt om allment pliktår på nytt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I fjor foreslo Stavanger Ap ettårig obligatorisk plikttjeneste, særlig rettet mot helse-, omsorgs- og kultursektoren samt frivilligheten. Forslaget ble ikke programfestet, men Mossige vil ta saken opp på nytt på Aps landsmøte i mai, skriver Klassekampen.

– Forslaget var motivert av at vi ikke var rigget for krise. Den situasjonsbeskrivelsen er dessverre enda mer aktuell nå som det sikkerhetspolitiske bildet er endret. Jeg mener vi må tørre å diskutere dette selv om flere mener det er et inngripende tiltak.

Mossige mener ungdom som ikke avtjener førstegangstjeneste, bør utnyttes bedre:

– All ungdom trenger å kjenne at de er ønsket, og at de kan bidra med noe positivt. Det handler om å gi tilbake til fellesskapet, sier han.

Et pliktår kan ifølge Mossige både redusere personellmangel i helse- og omsorgsyrker, øke rekrutteringen, styrke integreringen, tilby arbeidstrening og øke samfunnets generelle beredskapskompetanse.

I fjor kritiserte blant annet Venstres Sveinung Rotevatn forslaget som autoritært, mens Fagforbundets Mette Nord mente det var et forsøk på å skaffe billig arbeidskraft.

