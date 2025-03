Over 200 har fått påvist kreft gjennom nytt screeningprogram

– Gjennom screening kan vi oppdage kreften tidligere, før man selv merker symptomer. For de som deltar i screening, anslås det at risikoen for å dø av tarmkreft reduseres med minst 25 prosent, sier leder Kristin Ranheim Randel for Tarmscreeningprogrammet i FHI.

Programmet har nå vært et landsdekkende tilbud til personer på 55 år i litt over ett år. De inviteres til å teste seg for blod i avføringen.

Målet er å oppdage tarmkreft tidlig, noe som øker sjansen for overlevelse.

Flere kvinner enn menn

Så langt har 59 prosent av de inviterte kvinnene valgt å delta, mens 49 prosent av mennene har benyttet seg av tilbudet.

Menn har lenge hatt større risiko for tarmkreft enn kvinner, spesielt endetarmskreft, og de har også høyere dødelighet.

Randel håper screeningprogrammet kan være med på å utjevne disse forskjellene.

– Vi håper at flere menn også velger å delta, fordi tidlig oppdagelse av tarmkreft gir mulighet for mer skånsom og effektiv behandling. Uten screening oppdages tarmkreft ofte sent, først etter at kreften har rukket å spre seg.

Hun tror at en av årsakene til at flere kvinner deltar, kan være at de har mer erfaring med kreftscreening gjennom mammografi- og livmorhalsprogrammet.

Enkel test som tas hjemme

Så langt har rundt 250.000 personer blitt invitert til å delta. Dette er resultatene så langt:

* 6 prosent av deltakerne har fått påvist blod i avføringen og henvises til koloskopi. Over 7000 kolposkopier er så langt gjennomført i programmet.

* 58 prosent av dem som gjennomfører koloskopi har polypper, som kan være forstadier til kreft.

* 3,5 prosent av dem som tar koloskopi får påvist tarmkreft. Per mars 2025 er det oppdaget mer enn 200 krefttilfeller gjennom screeningprogrammet.

Screeningen foregår ved at folk får et prøvesett i posten på 55-årsdagen.

De tar selv en avføringsprøve hjemme og sender den inn til analyse. Hvis det blir påvist blod i prøven, blir de henvist til en koloskopiundersøkelse på sykehuset.

Hvis ikke får de en ny invitasjon annethvert år fram til de fyller 65 år.

– Testen er enkel å gjennomføre hjemme, uten at du trenger å oppsøke lege eller sykehus, understreker Randel.

