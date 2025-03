Nicolai Tangen fortsetter som sjef for oljefondet i fem nye år

– Nicolai Tangen er en erfaren leder med dyp innsikt i internasjonal kapitalforvaltning. Han har vist god gjennomføringskraft og oppnådd gode resultater som leder av NBIM gjennom fire og et halvt år. Hovedstyret mener Tangen er riktig person til å lede NBIM også i årene fremover. Vi er glade for at han har takket ja til et nytt åremål, sier hovedstyrets leder og sentralbanksjef Ida Wolden Bache en pressemelding.

Norges Bank Investment Management (NBIM) er det formelle navnet på det som til daglig kalles oljefondet.

Begynte i 2020

– Å jobbe med å skape verdier for fellesskapet er det mest givende jeg noensinne har gjort. Jeg er derfor svært glad for å ha fått fornyet tillit, og for å kunne se fram til flere nye år sammen med mine dyktige kolleger, sier Tangen selv.

58-åringen begynte som sjef for oljefondet i 2020, og det nye åremålet gjelder fra 1. september 2025 og fram til samme dato i 2030.

Tangens periode i embetet har vært preget av økonomiske svingninger over hele verden, og begynte under kontroversielle omstendigheter.

Musk og konferanse

Det var uklarheter knyttet til interessekonflikter rundt Tangens egne eierinteresser i hedgefondet Ako Capital. I tillegg hadde han møtt sin forgjenger Yngve Slyngstad på en konferanse Tangen selv arrangerte i Philadelphia i USA, der en rekke norske samfunnstopper fikk påspandert reise og overnatting. På det tidspunktet var ikke Tangen ansatt ennå.

I tillegg har Tangens forhold til Tesla-sjefen Elon Musk, og en rekke offentliggjorte meldinger dem imellom, vakt oppsikt det siste året.

