LO og NHO ble ikke enige om årets lønnstillegg

Avstanden var for stor til at de klarte å bli enige. LO og NHO har forhandlet siden fredag.

– Vi har i fire dager gjennom forhandlinger forsøkt å komme til enighet, men må nå konstatere at vi står for langt fra hverandre. Derfor ber vi Riksmekleren om bistand, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Vi gikk til forhandlingene med et ønske om å bli enige, men det fikk vi ikke til, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid da bruddet var et faktum.

Han uttrykte likevel et stort håp om at de kom til å bli enige med litt hjelp.

IA-konflikten

– For kort tid siden var det en konflikt mellom LO og NHO om IA-avtalen. Har den konflikten spilt noen rolle i disse forhandlingene?

– Det tror jeg ikke har spilt inn i disse forhandlingene i det helt, svarte Almlid.

Og Hessen Følsvik fulgte opp:

– Dette kan jeg også bekrefte. Det har ikke vært tema hele tatt. Det har vært en konstruktiv stemning i de rommene vi har vært sammen. Jeg er helt sikker på at den konflikten ikke har hatt noe betydning.

LO og NHO møtes hos Riksmekleren 31. mars. Blir de ikke enige der, blir det streik fra 2. april.

For to år siden ble det nettopp det.

LO har varslet plassoppsigelse for 200.000 arbeidstakere. Helt konkret hvem og hvilke bedrifter som blir tatt ut i streik, blir først ved starten av meklingene.

Reallønnsøkning

Både fra LO og NHO har det tidligere vært sendt ut signaler om at det skulle være mulig å bli enige i løpet av meklingen.

Eksportindustrien har store overskudd. Arbeidstakernes andel av verdiskapningen er på et rekordlavt nivå.

Dette til sammen kunne gjort det enkelt for arbeidsgiverne å komme med lønnstillegg som vil gi reallønnsøkning.

Samtidig gjør helomvendingen i amerikansk politikk at framtidsutsiktene for eksportindustrien er mer usikre enn de var bare for et par måneder siden.

Oppgang i norsk økonomi

Men i dag kom Statistisk sentralbyrå med nye prognoser, som viser at handelskonflikter ikke hindrer oppgang i norsk økonomi.

Hvor mye den norske økonomien vil påvirkes av den politiske kursendringen i USA, avhenger av intensiteten i handelskonfliktene og deres varighet, sier SSB-forsker von Brasch til E24.

– Handelskonflikter vil svekke den samlede verdiskapingen i verden, men vil likevel ikke hindre klar vekst i norsk økonomi. Oppgangen er imidlertid betinget av at Norge ikke blir direkte berørt av tiltak som EU innfører som en reaksjon på USAs tolløkninger, sier forskeren.

Lokale og sentrale tillegg

Stridstemaene i forhandlingene var størrelsen på det generelle tillegget skal være, men vel så viktig var fordelingen av sentrale og lokale tillegg.

NHO argumenterte i forkant hardt for at de lokale tilleggene må være tilpasset den enkeltes bedrifts økonomi.

LO argumenterte for at det er viktig med sentrale tillegg slik at alle får nyte godt av lønnstilleggene.

Lavlønnstillegg

LO har også krevd et lavlønnstillegg. Det pleier å møte motstand fra arbeidsgiverne.

Lavlønnstillegg er et særskilt tillegg til grupper av arbeidstakere som har lav lønn.

Det gis hvis en gruppe har et lønnsnivå som kommer under et visst nivå i forhold til den gruppa de sammenligner seg med. (Se tariffleksikonet for mer)

Parallelt med LO og NHOs forhandlinger er det også forhandlinger mellom YS og NHO.

