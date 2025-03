Jødiske pasienter er redde for å oppsøke helseinstitusjoner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jødiske pasienter i Norge er redde for å oppsøke helseinstitusjoner, ifølge ledere i Det Mosaiske Trossamfund (DMT) og Det Jødiske Samfunn i Trondheim (DJST).

Bakgrunnen er det de beskriver som den «økende anti-israelske mobiliseringen blant deler av de ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten».

«Mange av medlemmene våre frykter for hva som kan skje når de møter det norske helsevesenet», sier lege Rolf Kirschner i DMT til Sykepleien.

I et brev til helseminister Jan Christian Vestre (Ap) og helseorganisasjoner 11. mars skriver lederne at frykten har økt etter konflikten i Midtøsten og beskriver situasjonen slik:

«Noe tilsvarende har vi aldri opplevd etter andre verdenskrig».

Kirschner forteller at flere pasienter unngår å vise jødiske symboler eller oppgi navn i frykt for represalier. Han reagerer på at ansatte demonstrerer eller bærer politiske symboler på jobb:

– Vi ser det som et problem at sykepleiere og annet helsepersonell har gått i demonstrasjonstog i glassgaten inne på Rikshospitalet i Oslo, like ved venterommene, sier Kirschner.

Helseminister Vestre svarer at alle skal føle seg trygge og møtes med respekt i helsevesenet, og viser til regjeringens handlingsplaner mot rasisme og antisemittisme.

Oslo universitetssykehus opplyser at demonstrasjoner inne på sykehuset ikke er tillatt, og oppfordrer ansatte til nøytral bekledning.