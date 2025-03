IS melder seg kollektivt ut av Rødt i protest mot forsvarspolitikken

Internasjonale Sosialister har vært en del av Rødt siden opprettelsen i 2007. Nå har gruppen bestemt seg for å melde seg kollektivt ut av partiet, skriver Klassekampen.

Mariette Lobo er talsperson for gruppen og var inntil nylig medlem av sentralstyret i Rødt. Hun sier det ikke lenger er mulig å fortsette i partiet, og peker på Rødts støtte til forsvarsforliket på Stortinget som hovedårsaken.

– Rommet for uenighet har blitt for lite i Rødt, særlig de siste to årene. Støtten til forsvarsforliket og den store opprustningen var dråpen som fikk det til å renne over. Opprustning er livsfarlig, og vi tenker at et sosialistisk parti skal kjempe mot opprustning, ikke for, sier Lobo.

IS var blant aktørene som stiftet Rødt i 2007, sammen med Arbeidernes kommunistparti, Rød Valgallianse og Rød Ungdom.

Internasjonale Sosialister har nære bånd til det britiske partiet Socialist Workers Party og er inspirert av den russiske revolusjonslederen Lev Trotskijs tanker om verdensrevolusjon og permanent revolusjon. Gruppen tilhører en fløy innen trotskismen som mener Sovjetunionen aldri representerte ekte sosialisme.

