Høyre-politiker vil at Norge skal kutte som Elon Musk

– Offentlig pengebruk er i ferd med å ese såpass mye ut at jeg er bekymret for hvordan regnestykket i Norge skal gå opp til slutt. På et eller annet tidspunkt er vi nødt til å se oss selv i speilet. Tiden er definitivt inne for det nå, sier stortingsrepresentant Anna Molberg (H) til Finansavisen.

Molbergs foreslår å sette ned en kommisjon bestående av eksterne fagfolk som skal gå gjennom hver sektor og foreslå kutt årlig.

– Jeg har ikke lyst til å kutte velferd eller tjenestene til folk. Ingen skal få det verre. Det er alle pengene som brukes rundt i mørket som vi må til livs. Det er et større prosjekt, men hvis man har en kommisjon, og i tillegg handlekraftige politikere som ser at det nå går over stokk og stein, da har vi kanskje en mulighet, sier hun.

Molberg, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, nevner blant annet oppstramming av Nav, forenkling av offentlige innkjøp, redusert fagforeningsfradrag og kutt i virkemiddelapparatet.

