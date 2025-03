Gutten som ble skutt på Stovner i går, er utenfor livsfare

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet rykket ut til Stovner etter meldinger om skudd på T-banestasjonen rundt klokken 21.30 mandag kveld. De fant en gutt med skuddskader på stasjonen.

– Han var bevisst, og det ble iverksatt førstehjelp før han ble fraktet til sykehus for medisinsk behandling. Han er bekreftet å være utenfor livsfare, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Gutten er mindreårig og i tenårene.

Natt til tirsdag ble to personer pågrepet i nærheten av åstedet. De er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette. Den ene er en gutt under 18 år, mens den andre er en mann i slutten av tenårene.

– Vi undersøker om det er en relasjon mellom fornærmede og de siktede, opplyser politiet.

De planlegger avhør av både de siktede og den fornærmede tirsdag og skal ta stilling til varetektsfengsling i løpet av dagen.

– Det er for tidlig å si noe om motiv og foranledning til hendelsen. Ut fra det vi vet nå, inngår ikke hendelsen i kjente konfliktlinjer i Oslo.

Politiet har i løpet av natten gjennomført flere vitneavhør og fortsetter med dette utover dagen.

– Det er sikret video fra nærområdet, og det foretas kriminaltekniske undersøkelser. Vi vil gå gjennom elektroniske beslag for å opplyse saken.

Politiet utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser.