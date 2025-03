Grete Faremo blir ny leder av EOS-utvalget

Det er klart etter at Stortinget stemte over innstilling på ny leder tirsdag.

Utvalget måtte hente inn en ny leder etter at Astri Aas-Hansen gikk av da hun trådte inn i regjeringen som justisminister i februar.

Faremo er i dag seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Try. Hun har lang bakgrunn fra norsk politikk, blant annet som justisminister, forsvarsminister, olje- og energiminister og bistandsminister.

Etter at hun forlot norsk politikk, var hun undergeneralsekretær i FN og ledet FNs kontor for prosjekttjenester. Hun sluttet i stillingen i 2022 på grunn av økonomisk uregelmessigheter i avdelingen.

Faremo skal sitte ut resten av perioden som Aas-Hansen opprinnelig var valgt for fram til juni 2027. Stortingets presidentskap ønsket at frekvensen i valgperioden for utvalget skulle fortsetter som før. Faremo kan deretter gjenvelges én gang, altså for ytterligere fire år.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten. Utvalget kontrollerer Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling.