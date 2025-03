Fortsatt statlig tilskudd til kiropraktorbehandling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det har vært usikkerhet om dette i flere måneder etter at det ikke ble satt av penger til ordningen i statsbudsjettet. Nå er man enige om ikke å oppheve rettighetene til refusjon for kiropraktorer.

– I arbeidet har vi fått gode innspill fra Kiropraktorforeningen og har nå landet på en løsning som sikrer at vi fortsatt samler inn pasientdata. Det betyr at det vil fortsatt være en symbolsk refusjon og rettighetene består, sier Truls Vasvik, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, i en pressemelding.

Det betyr at pasienter som bor langt unna kiropraktorer, fortsatt får dekket reisen gjennom Pasientreiser.

