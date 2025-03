Forsker på behandling av ungdom før de får psykopatiske trekk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ved Universitetet i Oslo er forsker Pamela Waaler i gang med doktorgrad på ungdom med kalde og ufølsomme trekk. Dette er trekk ved en litt ukjent diagnose hos barn og unge, navngitt først på 1990-tallet: Conduct disorder (CD) with callous-unemotional trait (CU).

Diagnosen anses å være et forstadium til psykopatiske trekk. Kjennetegn kan være mangel på anger og skyldfølelse, redusert empati, likegyldighet til å prestere i skole og arbeidsliv og svake eller overfladiske følelser.

– Skal vi forebygge kriminalitet og hjelpe ungdom med alvorlig atferdsproblematikk til et bedre liv, må vi tilby behandling som virker, sier Waaler ved Institutt for spesialpedagogikk i en presentasjon av arbeidet.

Professor Gunnar Bjørnebekk er hovedveileder på prosjektet. Han har bred erfaring på området.

– Til tross for intensive tiltak i ungdomsalderen ser det ut til å være vanskeligere å endre denne typen trekk, sammenlignet med når tiltakene settes inn hos yngre barn, sier han til NTB.

Store samfunnskostnader

Ungdommer med kalde og ufølsomme trekk har ofte alvorlig atferdsproblematikk. De kan se det som akseptabelt å bruke vold for å oppnå sine mål. De kan også være spenningssøkende av natur, presse grenser og bry seg mindre om negative konsekvenser. Trusler om straff ser for eksempel ikke ut til å ha noen særlig effekt.

Det er mye å tjene på å finne behandling slik at disse unge ikke utvikler mer alvorlig og vedvarende antisosialitet. Opptil 75 prosent av den alvorlige voldskriminaliteten i et samfunn begås av individer med en kombinasjon av begrensede prososiale emosjoner og alvorlig atferdsforstyrrelse.

Personer involvert i alvorlig voldskriminalitet koster samfunnet rundt 100 millioner kroner per person, ifølge forskerne.

– Så hvis du finner en behandling som får effekt hos én av disse på et tidlig stadium, kan det alene spare samfunnet for mye, sier Bjørnebekk.

Første i sitt slag

Dette er trolig den første studien av sitt slag. Hittil har stipendiat Waaler gjennomgått flere tusen forskningsartikler om hva slags behandling som tilbys disse ungdommene nå. Åtte artikler er valgt ut basert på at de oppfylte forhåndsatte vitenskapelige kriterier.

Et kriterium er at de ser på endring av diagnosen. Det er studier på over tusen deltakere, gjennomført i USA, England, Nederland, Italia og Norge.

Blant elementene som brukes i behandling, er positiv forsterkning, motivasjon, å forbedre familierelasjoner og å ta utgangspunkt i ungdommens perspektiv. Det er uklart hvor stor effekt behandlingene faktisk har.

Har gjort flere funn

Så langt i arbeidet har Waaler gjort noen funn: Denne gruppen ungdommer er ikke godt nok undersøkt, og det er stor forskjell på hvilke typer behandlinger de får.

Det er også behov for flere studier for å få en mer helhetlig forståelse av hva som kan virke.

Waaler er i gang med å se på hvilken type behandlingselementer som fører til best endring hos disse ungdommene, og det varsles noen mer kunnskap om dette til sommeren.

