Flåttvirus: 40 prosent flere TBE-vaksiner solgt i fjor

Av Mette Estep/NTB

De siste årene har det vært registrert en økning i antall flått som bærer på TBE-viruset, og de er funnet på nye steder enn før.

Hvis man smittes med TBE, kan det gi svært alvorlig sykdom, og det finnes ingen behandling, kun vaksine. Det trengs to, kanskje tre, doser for å oppnå beskyttelse.

– Vaksinen gir god effekt etter andre dose. Derfor er det fortsatt tid til å bli beskyttet før sommeren i år, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Basert på tall fra FHIs legemiddelstatistikk for 2023, og egne salgstall, beregner Apotekforeningen at 70.000 personer tok flåttvaksine i fjor.

Stor økning

Skogflåttencefalitt er en infeksjon i hjernen og ryggmargen forårsaket av TBE-virus. Det ble registrert 113 sykdomstilfeller av TBE i 2023. Tallene for 2024 er ikke klare.

TBE-vaksinen kan tas når som helst, men det er lurt å starte med vaksinasjonen i god tid før flåttsesongen begynner.

Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), viser at der i årene 2019, 2020 og 2021 ble satt omtrent like mange vaksinedoser hvert år – rundt 40.000. I 2022 ble det satt mer enn dobbelt så mange doser, over 86.000, og deretter 122.000 doser i 2023.

Flest i sør og rundt Oslofjorden

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler vaksine til risikogrupper: barn og voksne som blir bitt av flått mer enn to ganger i året og ferdes langs kysten i områder der det er registrert at mennesker har fått TBE.

Naturlig nok topper Agder og Telemark med flest vaksiner per innbygger, fulgt av Vestfold og Østfold, de fire fylkene det er mest flått.

