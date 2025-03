Evakuerer militærleir – fant missil fra krigen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 11.15 tirsdag formiddag.

Det var i forbindelse med gravearbeid at den gamle missilet ble funnet, skriver operasjonsleder Stig Folstad Hansen i Innlandet politidistrikt i politiloggen.

– Denne stammer mest sannsynlig fra andre verdenskrig. Store deler av leiren er evakuert. Togtrafikken er foreløpig stanset. Riksvei 25/Hamarvegen vil bli stengt etter hvert, og det vil bli skiltet omkjøring. Forsvaret har bombeeksperter på vei til stedet, opplyser Hansen.

Politiet sier at funnet gjør at tungtransport som skal krysse Glomma fra begge sider, er nødt til å finne seg et sted å parkere mens de venter på en avklaring.

– Dette fordi det ikke er omkjøringsmuligheter for disse, skriver Hansen videre.