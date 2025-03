Dagsavisen har fått ny ledelse: – Jeg har en ukuelig optimisme

Tirsdag ble tidligere politisk redaktør i Dagsavisen, Lars West Johnsen, og tidligere direktør, Nina Kordahl, ansatt som henholdsvis sjefredaktør og administrerende direktør i Dagsavisen.

De har vært konstituert i stillingene siden 3. januar, da sjefredaktør Andreas Heen Haaland-Carlsen gikk av etter et drøyt år i sjefsrollen.

– Samle huset

Lederne har begge lang erfaring i avisen, West Johnsen med 22 år i avisen, og Kordahl med 13 år. Denne kunnskapen mener de at vil komme godt med i rollene.

– Vi får tro at jeg har erfaring og kompetanse på å drive avis. Også har jeg en ukuelig optimisme om at dette prosjektet skal bære. Jeg har vært her såpass lenge, og jeg har alltid trodd på at vi skal få det til. Jeg har fortsatt troen på det. Kall det naivt eller kall det visjonært, sier West Johnsen.

Han har en tydelig visjon for hvordan de skal gå fram som ledere i tiden framover.

– Det viktigste blir å samle huset vårt i én organisasjon etter mange år hvor vi har vært spredt og blitt litt utydelige – både for leserne og for de ansatte. Vi må samle oss i én kraftanstrengelse, for å få til prosjektet vårt, og ikke minst bidra til en robust offentlighet i møte med kreftene som virker rundt oss. Det er stort alvor i samfunnet om dagen, og vi har som oppdrag å løse det som redaktørstyrte medier, sier han.

Gjennomgått endringer

– Man har hatt store ambisjoner, og prøvd veldig mange ting, men det har ikke vært muskler til en del av de valgene, forteller West Johnsen.

Derfor har avisen gjennomgått store endringer, og lagt ned flere lokale utgaver, senest Rogalands Avis i 2024.

– De valgene måtte vi ta, fordi vi var såpass spredt og smurt tynt utover. Man har prøvd mange vrier, og så har det ikke vært krefter nok til å holde det oppe. Når kreftene ikke strakk til, var man nødt til å gjøre noen dramatiske valg om hva avisen skal være, og hva vi skal bygge videre på. Nå har vi gått fra å være mange aviser til én rygg og én tittel, som vi tradisjonelt har vært.

– Oppnå en tydelig merkevare

Nina Kordahl peker på ytterligere forbedringsområder i avisen.

– Det kommersielle er utrolig krevende, på grunn av annonsemarkedets kollaps og fordi vi hovedsakelig har levd av abonnement. Det viktigste blir å øke inntektene våre, sier Kordahl.

I mange år lente avisen seg på gratis trafikk via åpne saker, forteller hun.

– Nå skal vi oppnå en merkevare som får folk til å oppsøke Dagsavisen direkte, uten å være avhengige av tredjepartstrafikk. Det er utrolig krevende når tredjeparten struper og endrer algoritmer, så vi ikke får trafikk.

Todelt stilling

Med West Johnsen og Kordahl i sjefrollene, har Dagsavisen gått for en todelt lederstilling, til forskjell fra publisher-modellen avisen har hatt de siste årene. Nå ser lederne begge fram imot et godt samarbeid.

– Ledermodellen er vår minste utfordring. Nina og jeg kjenner hverandre veldig godt, og har jobbet mye sammen. Vi setter pris på hverandre, vi jobber godt sammen, snakker godt sammen, og ler godt sammen, forteller West Johnsen.

