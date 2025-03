Zelenskyj-rådgiver vil ha norsk våpenproduksjon i Ukraina

– Det er på tide å si det rett ut: Dersom vi ønsker å beseire Russland, holder det rett og slett ikke med dagens støttenivå, selv med de siste økningene, skriver rådgiveren i en kronikk i Aftenposten mandag.

Han viser til at Norge nylig varslet en støttepakke på 3,5 milliarder euro til Ukraina i 2025, men understreker at dette fortsatt ikke er nok. Han foreslår blant annet at produksjonen av det norske luftvernsystemet Nasams etableres i Ukraina for å sikre raskere og mer effektivt forsvar.

Lesjtsjenko peker på at Norge har ressurser til å bidra enda mer, særlig fordi landet har store inntekter som følge av økte energipriser etter Russlands invasjon. Han advarer også om at Russlands krigføring kan krype nærmere Nato-landenes grenser.

– Vi sitter i samme båt. Både Ukraina og Norge deler grense med russerne. En dag kan det hende at ikke bare kongekrabber fra Murmansk krysser denne grensen, men «små grønne menn», skriver han.

Lesjtsjenko skriver at situasjonen er kritisk, med russiske styrker som presser på flere steder. Han advarer om at krigen raskt kan endre karakter, og at sikkerheten i hele Europa vil være truet dersom Ukraina ikke får tilstrekkelig hjelp.

– Nå trengs det et felles, avgjørende krafttak – ett som vil avgjøre Europas sikkerhetsarkitektur for de neste 50 årene eller mer, skriver han.

