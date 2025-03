Vindpark stengt etter at deler av turbinblad falt ned

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lørdag ettermiddag ble det utløst flere alarmer i overvåkingssystemene på Sørmarkfjellet vindpark, som ligger i kommunene Osen og Flatanger, melder Adresseavisen.

– En visuell inspeksjon bekreftet at et turbinblad hadde store skader, og at deler hadde falt ned, sier kommunikasjonssjef Ragna Vorkinnslien i energikonsernet Aneo i en pressemelding.

– Siden hendelsen ikke skyldtes ekstremvær eller ga andre tydelige forvarsler, har vi besluttet å stenge hele vindparken for både publikum og ansatte, sier hun videre.

Strømproduksjonen er midlertidig stanset inntil årsaken er avklart.

Aneo beklager hendelsen, og opplyser at de arbeider med å få oversikt over skadeomfanget, årsaken og hvordan tilsvarende hendelser kan unngås i framtiden.

– Det kan fortsatt være fare for ytterligere nedfall, og opphold nær vindturbinene kan være en risiko for liv og helse, legger Vorkinnslien til.

Et enkelt turbinblad på Sørmarkfjellet er 57,5 meter langt og veier omtrent 14 tonn.

Vindparken ble også tidligere i år midlertidig stengt etter at deler av et turbinblad falt ned under uværet ekstremværet i midten av januar.

