Undersøkelse: Unge dømmes hardere enn voksne som misbruker tillit

Det viser en gjennomgang Aftenposten har gjort av 92 dommer fra norske lagmannsretter. 62 av sakene omhandler sovevoldtekt.

I en av sakene fikk en mannlig barnevernsansatt tre år og tre måneder fengsel for minst 30 samleier med en tenåringsjente som var tvangsplassert på institusjon. Samme straff fikk en ung mann etter at han på et nachspiel førte sin penis inn i munnen på en kamerat som sov. Handlingen var ment som en spøk.

Tidligere høyesterettsdommer Kristin Normann reagerer kraftig:

– Dette viser et skremmende bilde av rettstilstanden.

Hun mener straffenivået er blitt urimelig høyt:

– Som jeg tidligere har gitt uttrykk for, mener jeg at straffenivået i sovevoldtektssaker der unge menn dømmes for voldtekt uten samleie, generelt er blitt for strengt, sier Normann.

Justiskomiteens leder Helge André Njåstad (Frp) mener også lovverket bør vurderes på nytt:

– Det er like mange sønner som døtre i dette landet. Det kjennes brutalt å si, men vi kan ikke ha et lovverk som gjør at sønnene våre får en straff som ikke henger sammen med det som kan ha skjedd etter en fuktig kveld på byen, sier han.