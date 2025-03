Tilskudd til 2400 nye studentboliger: – Stor seier for studentene

– Akkurat nå er 5 000 studentboliger under bygging, og nå fortsetter vi satsingen med penger til 3050 nye – det er dobbel rekord, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap).

Regjeringen opplyser i en pressemelding at Husbanken i år har gitt tilskudd til bygging av 2417 nye studentboliger og til oppussing av 633 eksisterende studentboliger i år.

Det er Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen og Ås som får mest tilskudd.

– Nå satser vi på de store byene, der behovet for studentboliger er størst. Det kan også redusere presset på det private leiemarkedet, sier Aasland.

SV-seier

Det var SV som fikk forhandlet inn mer penger til studentboliger i forhandlingene med regjeringen om årets statsbudsjett.

– Dette viser at de økte tilskuddssatsene, som SV forhandlet inn i statsbudsjettforliket med regjeringen, har hatt en positiv effekt på studentboligutbyggingen, sier styreleder Rita Hirsum Lystad i Samskipnadsrådet i en pressemelding.

Rådet organiserer de ulike studentsamskipnadene, som står for byggingen av studentboligene.

– Dette er en stor seier for studentene og et viktig skritt mot et bedre og mer forutsigbart boligtilbud over hele landet, sier Lystad.

Mest til storbyene

69 prosent av tilskuddene er fordelt til de store byene. 31 prosent går til mindre studiesteder.

Mest får Trondheim, hvor det er gitt tilskudd til bygging av 629 nye boliger og til å pusse opp 51 gamle.

Deretter følger Ås utenfor Oslo med 457 nye boliger.

Stavanger får tilskudd til 350 nye boliger og til oppussing av 5,5.

Oslo får tilskudd til å bygge 331 nye boliger og oppussing av 196.

I Bergen skal det skal bygges 246 nye og pusses opp 205.

