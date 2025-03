PST orientert etter at mange tonn olje lekket ut etter skadeverk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det ser ut til at noen har klippet seg gjennom gjerdet og så løsnet et lokk på en transformator som står der, slik at olje har begynt å renne ut, sier prosjektleder Thomas Fennefoss i Statnett i en pressemelding.

– Dette er nå en politisak.

Brannvesenet varslet Statnett om en mulig oljelekkasje på transformatorstasjonen på Hamang søndag ettermiddag, og Statnett dro ut for å sjekke forholdene.

Det ble raskt konstatert at lekkasjen kommer fra en transformator som står på gamle Hamang transformatorstasjon der et lokk hadde blitt løsnet. Lekkasjen ble raskt stanset ved at lokket ble skrudd til.

Ifølge Budstikka ble lekkasjekilden oppdaget av kommunens folk i vann og avløp.

50–60 tonn olje

Det har ifølge Statnett trolig lekket ut så mye som 50–60 tonn olje. Mye har blitt samlet opp av kar og kummer på stedet, men noe har også gått ned i bakken og blitt ført ned til Sandvikselva.

Brannvesenet har lagt ut oljelenser i Sandvikselva, som ligger rundt 150 meter øst for transformatorstasjonen, og Statnett og Bærum kommune har lagt ut absorbenter som suger opp oljen.

– Nå er det viktig å få samlet opp så mye olje som mulig, sier Fennefoss.

I natt har flere biler sugd opp olje. I dag pågår arbeid med å sjekke olje i grunnen og sørge for at denne samles opp så raskt som mulig, skriver Statnett.

Vet ikke hvor mye olje som er på avveie

– Per nå vet vi ikke hvor mye olje som er kommet på avveie. Vi har fått sugd opp svært mye olje og håper at utslippet er begrenset. Ved 01.30-tiden natt til mandag var det hentet ut mer enn 60 kubikkmeter med olje og vann, sier Fennefoss.

Ifølge Budstikka har transformatoroljen rent gjennom bakken og ut i Sandvikselva. Mandag morgen seg det fortsatt olje ut i elva.

– Vi har nå slamsuger og gravemaskin på stedet for ytterligere rengjøring. Lenser er lagt ut ved utslippspunktet i Sandvikselva og flere steder nedover denne.

Gamle Hamang transformatorstasjon er ikke lenger i drift etter at driften på den nye stasjonen ble startet opp i fjor høst. Transformatoren som oljelekkasjen stammer fra, skal flyttes og brukes på Sogn stasjon.

Les også: Moren drept av far: – Vi må ta oppgjør med skammen

Les også: Kunst: Feministisk fantasi eller politisk mareritt? (+)

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)