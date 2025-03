SSB: Kommunenes økonomi ble ytterligere svekket i 2024

– Foreløpige regnskapstall for kommunekonsernene for 2024 viser en ytterligere svekkelse av kommunenes økonomiske situasjon sammenlignet med 2023, etter flere år med samlet sett gode driftsresultater, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i sin gjennomgang av tallene.

SSB påpeker at kommunene før dette hadde flere år med samlet sett gode resultater.

– Mange kommuner satte av betydelige overskudd til disposisjonsfond. De siste års resultater innebærer imidlertid at flere kommuner nå må bruke av oppsparte midler for å dekke underskuddet, skriver SSB.

Av 335 kommuner som har levert foreløpige regnskapstall, har 192 et negativt netto driftsresultat, mens 143 har et positivt.

– Det er store variasjoner mellom kommunene. Den med det beste netto driftsresultatet i prosent av brutto driftsinntekter har et resultat på 29,5 prosent, mens den med det svakeste resultatet er på minus 15,1 prosent, opplyser SSB.

Netto driftsresultat regnes som den viktigste indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at det over tid bør utgjøre minst 1,75 prosent av brutto driftsinntekter.

– Netto driftsresultat har falt kraftig og er under det anbefalte nivået i 2023 og 2024, slår SSB fast.

Les også: Sanne kan ha over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: AUF-leder Gaute Skjervø: – Jeg kunne blitt en som drakk altfor mye, og sloss på byen i raseri (+)

Les også: Ingen ville betale Stians sykepenger: – Håpløst at Nav lar dette skje (+)