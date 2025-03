Regjeringen endrer fastlegeordningen – innfører plikt til å tilby videokonsultasjoner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I tillegg startes det opp en ny prøveordning med digital allmennlegetjeneste.

– Når du ikke får time hos din fastlege, eller timen ikke passer, skal du kunne velge å få en digital konsultasjon hos en annen lege som kommunen har avtale med, for henvendelser som er egnet for det, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Mer tilgjengelighet på nett

Ferske undersøkelser viser at innbyggere etterspør mer tilgjengelige og digitale legetjenester, opplyser regjeringen.

– Det er langt flere innbyggere som ønsker videokonsultasjon, enn de som får det tilbudet i dag.

Den nye plikten går ut på at fastleger må tilby digitale legekonsultasjoner på video, tekst og telefon for henvendelser som er egnet for det.

I tillegg må alle fastlegene tilby timebestilling via helsenorge.no. Mange av dem gjør det allerede.

Tar opp konkurransen

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) viser til at den offentlige fastlegeordningen har møtt økende konkurranse fra private alternativer som Dr. Dropin og Volvat i mange av de store byene.

– Da er det viktig at vår felles helsetjeneste henger med i den teknologiske utviklingen, sier han til kanalen.

Han ønsker at fastlegene skal tilby mer fleksible løsninger.

– Vi ønsker at den offentlige allmennlegetjenesten skal være så god at den er innbyggernes førstevalg. Da må vi også henge med i svingene og tilby digitale løsninger som tilfredsstiller de forventningene folk har i et moderne Norge.

Les også: Sanne kan ha over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: Forskere advarer: Foreldrene må si stopp (+)

Kommentar: Jeg – en ADHD-superspreder (+)