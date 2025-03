Posten Bring tilkjent 200 millioner kr i erstatning fra lastebilprodusenter

– Vi er veldig fornøyde med at lagmannsretten har funnet det bevist at det ulovlige kartellsamarbeidet mellom lastebilprodusentene har ført til at Posten Bring har betalt en overpris for lastebiler vi har kjøpt i perioden 1997-2011, sier konsernsjef Petter-Børre Furberg i Posten Bring i en pressemelding.

Ifølge E24 har Borgarting lagmannsrett dømt lastebilprodusentene Daf, Volvo/Renault, Man og Daimler til å betale til sammen 117,7 millioner kroner i erstatning til Posten Bring og flere underselskaper.

Ifølge Posten Bring utgjør erstatningen omtrent 200 millioner kroner inkludert forsinkelsesrenter. I tillegg må lastebilprodusentene dekke Posten Brings sakskostnader med 52,4 millioner kroner.

Det var allerede slått fast at det pågikk et ulovlig prissamarbeid mellom lastebilprodusentene i perioden 1997 til 2011. Posten Bring valgte å gå til sak fordi de mente at de hadde betalt overpris for 1877 lastebiler, men lastebilprodusentene ble frifunnet i Oslo tingrett for to år siden.

Dommen fra lagmannsretten er så langt ikke rettskraftig.

Advokatene til lastebilprodusentene har foreløpig ikke ønsket eller hatt anledning til å kommentere dommen overfor E24.

Les også: Regjeringen endrer fastlegeordningen

Les også: Dette er de viktigste vedtakene på SV-landsmøtet