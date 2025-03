Over 92 prosent besto statsborgerprøven i fjor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er gledelig at så mange gjennomfører og består prøven. For å lykkes i Norge er det helt sentralt å ha god kunnskap om samfunnet vårt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna i en pressemelding.

Statsborgerprøven består av 32 spørsmål om norsk samfunnsliv. Kandidatene må svare riktig på minst 24 spørsmål for å bestå. Akershus, Møre og Romsdal og Vestland har høyest andel beståtte prøver.

Direktoratet peker på at resultatene har vært stabile og gode over tid.

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode. Dette er en positiv trend som viser at de som tar prøven, har opparbeidet seg kunnskap om det norske samfunnet, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

I 2024 fikk mer enn 27.000 personer innvilget norsk statsborgerskap. Ikke alle trenger statsborgerprøven – mange får fritak dersom de har bestått andre krav, som samfunnskunnskap eller språktester.

Regjeringen har samtidig lansert en ny gavebok, «Velkommen statsborger i Norge», som skal deles ut under statsborgerseremonier. Boken presenterer norsk historie og verdier, og erstatter den forrige utgaven fra 2010.

