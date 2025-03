Næringsministeren: Norge ikke tjent med å svare på eventuell Trump-toll

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Regjeringens utgangspunkt er at Norge ikke vil være tjent med å eskalere en handelskonflikt, for eksempel ved å svare med tolløkninger på amerikanske varer, sa næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) da hun mandag kom med en handelspolitisk redegjørelse i Stortinget.

Hun la til at toll på varer bare vil ramme forbrukere og bedrifter.

– Vårt budskap overfor USA er at økte handelshindre ikke er i noens interesse i det lange løp, og at verdensøkonomien vil tape på en omfattende handelskonflikt.

– Kan komme toll på flere norske varer

Myrseth understrekte at USA foreløpig ikke har nevnt Norge spesielt, men at president Donald Trump på sin første dag varslet en stor gjennomgang av handelspolitikken.

– Når det gjelder den bredere gjennomgangen som skal være avsluttet innen 1. april, vil det kunne komme toll på flere norske varer inn til USA.

Hun la til at Norge vil jobbe for å få fjernet eventuelle tolløkninger som vil komme fra USA på norske varer.

– Men vi må være klar over at dette kan bli svært krevende.

– Dypt integrert

Myrseth understrekte at USA er en viktig handelspartner for Norge.

Men hun trakk også fram tall om at handelen med USA kun utgjør 3 prosent av vareeksporten fra Norge og 8 prosent av fastlandseksporten.

– Eksempler på eksport til USA er olje og gass, sjømat, offshoreteknologi, anleggsmaskiner, møbler og metaller, sa Myrseth.

– I tillegg er norske bedrifter dypt integrert i internasjonale verdikjeder som produserer for det amerikanske markedet. USA representerer med andre ord et større sluttmarked enn det den direkte eksporten tilsier.

Utstrakt møtevirksomhet

Næringsministeren fremholdt at usikkerheten og uforutsigbarheten er stor for tiden.

– Det sier seg selv at vi potensielt befinner oss i en alvorlig situasjon.

Næringsministeren påpekte også at det regjeringen er mest urolig for i en handelskonflikt mellom USA og EU, er at norske bedrifter rammes av eventuelle beskyttelsestiltak som EU innfører.

De siste månedene har både næringsministeren og andre regjeringsmedlemmer hatt en rekke møter med kollegaer utlandet for å forhindre dette.

Regjeringen har også tett kontakt med næringslivet om saken, ifølge Myrseth.

Tre prioriteringer

I redegjørelsen for Stortinget listet hun opp tre hovedprioriteringer for regjeringen i handelspolitikken framover:

De skal beskytte norske arbeidsplasser mot handelskrig.

De skal unngå at Norge rammes av beskyttelsestiltak fra EU.

De skal kjempe for det regelbaserte handelssystemet.

– Norge er et lite land som er avhengig av internasjonal handel, og som er best tjent med en regelbasert og åpen verdenshandel.

