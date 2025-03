Michael Krohn har fått kols og astma – ferdig som konsertvokalist i Raga

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det forteller mannen som er en av Norges største rockelegender, i avisen iTromsøs musikkpodkast Feedback.

– Å stå og synge rock i 60–70 minutter klarer jeg ikke mer, sier Michael Krohn i samtalen med journalist Egon Holstad.

Der forteller han at Raga Rockers er tilbake i øvingslokalet – over 40 år etter at bandet ble grunnlagt. Men denne gangen trakterer Krohn rytmegitar, mens det er Ivar Eidem som synger.

I podkasten forteller Krohn om at han kollapset for fem år siden.

– Jeg fikk ikke puste, så jeg ble lagt inn på sykehus og hadde pustemaskin og ledninger i hue og ræva og alt mulig. Så da jeg kom ut på tredje dagen hadde jeg svart på hvitt at jeg har kols og astma og femti prosent halvert lungekapasitet, sier han.

Krohn har vært aktiv musiker siden slutten av 1970-tallet og har skrevet, spilt og sunget låter som i dag er en vesentlig del av den norske musikkhistorien.

Raga Rockers albumdebuterte i 1983, og omtales ofte som et av «de fire store» bandene i norsk rock, sammen med DumDum Boys, Jokke & Valentinerne og deLillos.