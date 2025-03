Meteorologisk institutt slår tilbake mot konspirasjonsteorier: – Noen tror vi styrer været med fly

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det hender vi får noen henvendelser om chemtrails, at folk tror vi gjemmer informasjon om dette og at vi styrer været med fly, sier statsmeteorolog Sigrid Auganæs ved Meteorologisk institutt til NTB.

Instituttet er aktive i sosiale medier, med hyppige oppdateringer om vær og vind rundt om i det ganske land. Mandag fikk de en henvendelse fra en bruker som lurte på hvorfor de angivelig legger lokk på værmanipulasjon med henvisning til chemtrails.

Meteorologene svarte brukeren i kommentarfeltet at chemtrails er striper bak fly som blir dannet når vanndamp og fine sotpartikler fra brennende jetdrivstoff fryser til iskrystaller.

– Det hender at noen ser disse stripene bak flyene og googler det. Da finner noen disse konspirasjonsteoriene. Noen graver kanskje litt for dypt og trekker feil konklusjoner, sier meteorologen til NTB.

Hun sier chemtrails ikke fører til at det blir mer overskyet og at de ikke påvirker været slik konspirasjonsteoriene tilsier. Hun påpeker imidlertid at det er gjort forsøk på å påvirke været, noe som heter cloudseeding, eller skysåing på norsk. Dette har blitt gjort i enkelte deler av verden, blant annet i Asia.

– Men slikt er ikke noe som gjøres i Norge, sier hun.

