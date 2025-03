Levninger av sju henrettede motstandsfolk kan være funnet i Oslofjorden

Det er foreningen Æresgjeld som har funnet en kasse som trolig inneholder levninger av motstandsfolkene. Politiet ble i desember i fjor kontaktet av foreningen om funnet, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

Det var NRK som omtalte funnet først. De skriver at det ble brukt undervannsdroner i søket etter levningene.

I løpet av tre dager i februar og mars i 1945 ble totalt 42 nordmenn henrettet på Akershus festning. De henrettede nordmennene ble lagt i tre trekasser og dumpet i fjorden. Ifølge NRK er det nå funnet levninger av det som trolig er 7 av de 14 som ble henrettet 14. mars.

I 1945 søkte politiet etter kassene uten hell. Siden da har det ikke vært søkt etter kassene i regi av norske myndigheter. Med hjelp av samarbeidspartnere lokaliserte Æresgjeld en av kassene før jul i fjor og overleverte dokumentasjon om funnet til politiet.

Øst politidistrikt gikk igjennom det innleverte materialet og sendte bilder av funnet til rettsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus for vurdering.

– I januar fikk politiet bekreftet at levningene trolig stammer fra mennesker, og at det kan være mulig å hente ut DNA for identifisering. Sammenholdt med andre opplysninger anser politiet at det som er funnet trolig er en av de to kassene med levninger etter 14 nordmenn som ble henrettet på Akershus festning 17. mars 1945, sier politimester Cecilie Lilaas-Skari.

