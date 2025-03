Høyre vil gjøre omvendt voldsalarm til hovedregelen

– Vi må gjøre mye mer – og det har vært vondt å se den alvorlige økningen og fæle historiene, særlig når man vet hvor lav oppklaringsprosenten er, sier Høyres justispolitiske talsperson Mari Holm Lønseth.

Mandag la hun fram et nytt forslag for Stortinget med flere grep mot vold i nære relasjoner. I forslaget ber de regjeringen om å:

Gjennomgå regelverket for omvendt voldsalarm med sikte på at det skal være hovedregelen.

Senke terskelen for å ta i bruk evigvarende kontaktforbud og vurdere om dette skal være hovedregelen der personer er dømt for mishandling i nære relasjoner.

Komme tilbake med et lovforslag om varslingsplikt til etterlatte og ofre ved løslatelse og permisjoner av domfelte innen 1. oktober.

– Høyre mener at byrden i disse sakene må flyttes over på gjerningsperson og voldsutøver. Høyre vil at bruken av omvendt av voldsalarm må mye, mye mer opp – og at det skal være normalen i disse sakene. Det er voldsutøver som skal bære voldsalarm, ikke ofrene, sier Lønseth.

