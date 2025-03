Historisk få døde på jobb i Norge i fjor: – Hvert dødsfall er ett for mye

– Dette er en positiv utvikling, men hvert eneste dødsfall er ett for mye. Vi ser at mange virksomheter jobber systematisk med arbeidsmiljøet for å forebygge ulykker, men våre tilsyn og analyser viser fortsatt at det er et stort forbedringspotensial og at mange av ulykkene kunne vært unngått, skriver Arbeidstilsynet i årsrapporten for 2024.

I fjor gjennomførte de nærmere 13.000 tilsyn. Det ble avdekket brudd av ulik art i 72 prosent av disse tilsynene.

653 overtredelsesgebyr ble delt ut, flest av dem til byggenæringen hvor det mest vanlige bruddet er farlig arbeid i høyden.

– Vi ga i fjor flere gebyrer på over 500.000 kroner enn tidligere, og også noen flere over 1 million kroner. Vi har med dette hatt enn strengere reaksjonspraksis i 2024 enn tidligere, sier direktør Ingvill Kvernmo i Arbeidstilsynet.

Det ble også avdekket mange brudd når det gjelder arbeidsavtaler, lønn og arbeidstid.

– For arbeidstakere som ikke får den lønna de har krav på eller jobber uten arbeidskontrakt, har det store konsekvenser. Et seriøst og godt arbeidsliv er viktig fordi det handler om rettferdighet, trygghet og like konkurransevilkår for alle i arbeidslivet, sier Kvernmo.

Les også: Norge må fortsatt ha vaksinehjelp fra andre (+)

Les også: Skal stå imot Trump: – Han har en sterk stemme (+)