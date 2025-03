Forsvarer i drapssak pågrepet – saken overtas av annen advokat

Forsvareren ble tatt til side av to politimenn i sivil da han returnerte til rettslokalene i Agder tingrett i Kristiansand etter lunsjpausen torsdag, skriver Fædrelandsvennen.

KRS – Avisen Kristiansand omtaler de samme opplysningene.

Også NTB får opplyst at mannen ble pågrepet av politiet torsdag, og at flere i retten reagerte på advokatens oppførsel under rettssaken.

Siktet for narkotikalovbrudd

Advokaten er forsvarer for en mann i 30-årene som er tiltalt for å ha drept 39 år gamle Ole Jonny Strand i Søgne 4. desember 2022. Rettssaken startet mandag i forrige uke, men er nå utsatt og berammet på et senere tidspunkt.

Fædrelandsvennen skriver at politiet var på stedet for å undersøke en mistanke om at forsvareren var ruspåvirket i retten. Han ble kontrollert av politiet og fremstilt for en blodprøve, og det skal også ha blitt gjort et beslag av 5 gram kokain og 8 gram amfetamin i forsvarerens toalettveske som han hadde med seg i retten.

Mannen er ifølge avisen siktet for brudd på straffelovens paragraf 231, som blant annet omfatter oppbevaring av narkotika. Lovbruddet har en strafferamme på inntil to års fengsel.

Elden tar over

Advokaten ble løslatt etter kort tid samme dag. Politiet vil ikke kommentere pågripelsen og siktelsen overfor NTB. Advokaten henviser til sin forsvarer John Christian Elden.

– Foreløpig har jeg notert at han har bedt om bistand fra meg, og jeg har bedt om dokumenter. Jeg har ikke fått snakket med ham da han er på sykehus, skriver Elden i en SMS til NTB.

Elden opplyser at han er bedt om å både være forsvarer for den siktede advokaten – i tillegg til å ta over jobben som forsvareren til den tiltalte mannen i rettssaken.

– Vi tar dette som alle andre oppdrag, selv om bakgrunnen for forsvarerskiftet er noe uvanlig, opplyser Elden til KRS – Avisen Kristiansand.