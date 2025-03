Flere varer på taxfree på flyplassene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det åpnes nemlig nå for å selge varer ilagt merverdiavgift – eller moms, som det vanligvis kalles – i taxfreebutikker.

– Det åpner opp for et mye bredere sortiment, og vil gi nye muligheter for både passasjerer, norske produsenter og butikkene på flyplassene, forklarer konserndirektør Joachim Lupnaav Johnsen i Avinor.

I dag er det varer som sjokolade, kosmetikk, alkohol og tobakk som kan selges avgiftsfritt på taxfree. Nå oppgraderer de kassaapparatene, slik at de kan skille mellom taxfreevarer og andre, momspliktige varer. Det kan være norsk lokalmat, alkoholfri drikke, nøtter, snacks og reiseartikler.

– 25 prosent av Avinors inntekter kommer fra taxfree-salg. Avinor-modellen er bygget på at kommersielle inntekter finansierer de mindre lufthavnene, og omsetning fra disse butikkene er den største enkeltbidragsyteren til denne finansieringen, sier Johnsen.