Dobling av gassprisen ga hopp i handelsoverskuddet i februar

– Det er en fordelaktig prisutvikling på import- og eksportvarer sett fra Norges side. Varer vi eksporterer, har i gjennomsnitt høyere prisvekst enn varer vi importerer, sier seniorrådgiver Jan Olav Rørhus i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I februar endte handelsoverskuddet på 84,7 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Eksporten av varer ble på 169,8 milliarder kroner, som er en oppgang på 29,1 prosent fra februar i fjor. Det er i all hovedsak høyere priser på naturgass og oppgang i fastlandseksporten, blant annet strøm, som driver utviklingen.

Samtidig importerte Norge varer for 85,2 milliarder kroner, som er en økning på 8,7 prosent fra februar i 2024.

Høyeste gasspris på to år

Det ble eksportert naturgass for 64,2 milliarder kroner i februar i år, som er en økning på hele 85,4 prosent fra februar i fjor. Oppgangen i eksportverdien skyldes ifølge SSB at gassprisen nådde sitt høyeste nivå på to år. Sammenlignet med samme periode i fjor har prisen nesten doblet seg.

– Lavere temperaturer og mindre gass i lagrene i Europa er med på å drive opp gassprisene i februar, sier Rørhus i SSB.

Samtidig nådde verdien av fastlandseksporten sitt høyeste nivå siden mars 2023.

Sendte mer strøm til Europa

Eksportverdien for strøm var på sitt høyeste siden desember 2022 og endte på 3,2 milliarder kroner i februar. Det er dobbelt så mye som for ett år siden. Oppgangen skyldes en økning i eksportvolumet på 46,5 prosent og -prisene på 40,2 prosent.

Fyllingsgraden i norske vannmagasiner har i februar vært høy, noe som har bidratt til økt kraftproduksjon, ifølge NVE. Samtidig har prisene steget som følge av kaldt vær, høyere forbruk og lavere vindkraftproduksjon i Europa.

Importøkningen i februar kommer blant annet av at det ble importert tre nye F-35-kampfly, artillerivogner fra Sør-Korea, økt bilimport og datalagringsmaskiner til datasentre.

