Yrkessjåfører møter stengte doer: – Alle tar for gitt at man kan gå på do når man er på jobb

Midt mellom Sunndalsøra i Møre og Romsdal og Oppdal i Trøndelag ligger rasteplassen Gjøra.

På Statens vegvesen sin egen app, står det at rasteplassen har toalett, og skiltene inn til rasteplassen viser det samme.

Men dørene inn til de to toalettene er låst. Slik har det vært hver eneste vinter. I høst ble toalettene stengt allerede i oktober.

– Vegvesenet sier vinterstengningen skyldes at toalettet henter vann fra elva, og at elva fryser på vinteren, forteller Stine Marsfjell-Skaarberg Dahl.

Hun har kjørt lastebil i ti år, og kjører stadig forbi rasteplassen på Gjøra. Forklaringen til Vegvesenet kjøper hun ikke.

– Elva var ikke islagt i oktober i fjor, og det ligger jo hus 150 meter fra rasteplassen som har helårsvann. Det burde være enkelt å koble seg på vanntilførselen dit, sier Dahl oppgitt.

– Jeg opplever at Statens Vegvesen har forståelse for situasjonen, men at det er lite de kan gjøre for å bedre situasjonen, sier Stine Marsfjell-Skaarberg Dahl. (Roy Ervin Solstad )

Akkurat når det gjelder dette toalettet og denne rasteplassen, så er en løsning på trappene når dette leses.

Hele rasteplassen vil bli flyttet en snau kilometer til en butikk som har døgnåpne toaletter, men vinterstengte toaletter er et landsomfattende problem.

Rapporterer alle

Marsfjell-Skaarberg Dahl benytter Vegvesenet Trafikk-appen flittig.

Der er det nemlig en mulighet til å gi tilbakemeldinger, og det gjør Stine hver eneste gang hun oppdager et stengt toalett.

– Bileieren min er leder i Norges Lastebileier-Forbund i Møre og Romsdal, og jeg går også gjennom ham med klagene mine. Han synes det er flott at jeg engasjerer meg, så han tar det videre til NLF som videreformidler klagene.

Det betyr at Vegvesenet får beskjed fra flere kanter, sier Dahl.

Utfordringen for sjåførene og lastebileierne er at manglende toalettfasiliteter gjør at det blir vanskeligere å få flyt i arbeidsdagen.

Man må i større grad planlegge toalettbesøk som man helst skulle tatt når man hadde pålagt hviletid etter 4,5 timers kjøring. Det er ikke enkelt, særlig når man ser at toaletter som står som åpne i appen sjåførene benytter, likevel er stengt.

– Kanskje får man ikke kjørt hele dagen, eller så må man bryte kjøre- og hviletidsbestemmelsene for å komme til et sted hvor man kan gå på do eller få vasket seg, påpeker hun.

Vegvesenets egen app fortalte tidligere at det var toalett på rasteplassen, til tross for at toalettet var låst. Nå er appen blitt oppdatert, med info om stengte toaletter. (Roy Ervin Solstad )

Verst om vinteren

Lastebilsjåføren som bor på Averøya vest for Kristiansund forteller at det er om vinteren det er verst.

Historier om at mannlige lastebilsjåfører tisser på flasker og kaster disse i grøfta mens de kjører er hun godt kjent med.

– Mange har jo ikke noe annet alternativ, og det frister kanskje ikke å finne fram «Litj-karen» i minus 30, ler hun.

Men selv om det kan være litt enklere for menn om de bare skal tisse, vil de ha de samme utfordringene som kvinnelige sjåfører om det er mer som må ut.

– Vi har jo ikke toaletter i bilene våre, og det burde være unødvendig å kjøre rundt med bøtte i bilen for å få gjort fra seg i Norge, et av verdens rikeste land.

– I tillegg har jo vi kvinner en uke hver måned hvor vi gjerne vil ha et toalett å gå til. Det er ikke noe hyggelig å stå og skreve over motorkassa og prøve å bytte tampong. Da føler man at man har valgt feil jobb, sier hun og rister på hodet.

I sommerhalvåret er det flere åpne toaletter langs veiene, men ifølge Stine Marsfjell-Skaarberg Dahl, kan det likevel by på utfordringer for en lastebilsjåfør å få kommet seg på toalettet.

– Vi er et attraktivt land for turister, og på de få rasteplassene vi har, kryr det gjerne av bobiler. Da blir det vanskelig for oss å få plass til å parkere lastebilen for å komme seg på do. Det er rett og slett for få dedikerte plasser til yrkessjåførene, og på de ti årene jeg har kjørt, har det ikke blitt noe bedre, sier hun.

Saken fortsetter under faktaboksen

---

Stengte toalettanlegg på rasteplasser per fylke

Østfold: 0 av 9

Akershus: 0 av 11

Oslo: Ingen toalettanlegg

Innlandet: 5 av 41 (12,2 prosent)

Buskerud: 0 av 15

Vestfold: 0 av 16

Telemark: 1 av 15 (6,7 prosent)

Agder: 3 av 18 (18,8 prosent)

Rogaland: 0 av 17

Vestland: 10 av 55 (18,2 prosent)

Møre og Romsdal: 1 av 15 (6,7 prosent)

Trøndelag: 10 av 32 (31,3 prosent)

Nordland: 10 av 41 (24,4 prosent)

Troms: 6 av 18 (33,3 prosent)

Finnmark: 28 av 36 (77,8 prosent)

73 prosent av landets vinterstengte toalettanleggene ligger i de fire nordligste fylkene. Verst er det i Finnmark der nesten fire av fem anlegg er vinterstengt.

Kilde: Nasjonal Vegdatabank

Døgnhvileplasser

Totalt antall: 55

Nasjonal Transportplan har mål om ytterligere 25 døgnhvileplasser innen 2030.

Kilde: Statens vegvesen

Rasteplasser langs norske riksveier

Totalt antall rasteplasser med toalettanlegg: 335

Helårs hovedrasteplasser: 119

Øvrige rasteplasser med toalettanlegg: 216

Vinterstengte toalettanlegg: 75 (22,8 prosent)

Alle hovedrasteplassene har vannklosett, mens det er tørrklosett på 58 av de 216 øvrige rasteplassene med toalettanlegg.

Kilde: Statens vegvesen

---

Burde prøve selv

I møtene hun har hatt med Statens vegvesen om saken, sier hun at hun blir møtt med forståelse.

– Statens vegvesen har sympati for situasjonen vår, men samtidig opplever jeg at holdningen er at de ikke får gjort noe med det. Det er ingen som tar ansvar.

– Det gjelder jo ikke bare yrkessjåførene heller. Uansett hva slags trafikant du er, så er det ikke noe morsomt å komme til et stengt toalett om det er akutt, poengterer hun.

Dahl tror det hadde vært interessant om toalettene hos Statens vegvesen og i Samferdselsdepartementet hadde blitt stengt.

– Det hadde nok blitt reaksjoner om toalettene der hadde vært stengt hele vinteren, men de kan jo først prøve å la være å gå på do i ti timer – som er en normal arbeidsdag for en lastebilsjåfør, foreslår hun.

Og hadde hun fått samferdselsministeren på tomannshånd, skulle han fått høre.

– Det går en serie på Viaplay som heter Norwegian Truckers. Der viser de at alt kommer på lastebil, enten det er klærne du går i, maten du spiser, søppelet du kvitter deg med, eller materialene til huset du bor i. Så hvordan vil du behandle de som kommer med alle varene dine. Hva med oss, hadde jeg spurt ham om, sier hun.

Vil fortsette å klage

Stine har nemlig ingen planer om å gi opp kampen for flere og bedre toaletter langs veiene. Toaletter som er åpne døgnet rundt og året rundt.

– Det er en menneskerett å ha tilgang på rent vann. Det har ikke vi som kjører lastebil. Alle tar for gitt at man kan gå på do når man er på jobb. Det kan ikke vi som kjører lastebil. Derfor kommer jeg til å fortsette å sende inn klager helt til noen hører meg, sier Stine Marsfjell-Skaarberg Dahl.

Det finnes 335 rasteplasser med toaletter langs norske riksveier. På vinteren stenges 75 av dem. (Roy Ervin Solstad )

Departementet: – Satser 3,7 milliarder

– Vi skal bedre arbeidsforholdene for yrkessjåfører, og starter blant annet bygging av nye døgnhvileplasser og rasteplasser allerede våren 2025, forteller statssekretær Tom Kalsås i samferdselsdepartementet.

Til Magasinet for fagorganiserte skriver Kalsås at det er satt av 3,7 milliarder kroner til en tungbilpakke i Nasjonal Transportplan-perioden fram til 2036.

– Det betyr betydelig med midler til utbygging og drift av døgnhvile- og rasteplasser langs riksveiene. I 2030 skal det være minst 80 døgnhvileplasser i Norge, fortsetter han.

Kalsås peker på at ved å øke antall døgnhvile- og rasteplasser, så vil arbeidsforholdene for yrkessjåfører forbedres.

– Vi er helt avhengig av tungbilsjåfører, og derfor er det viktig for regjeringen å satse på dem, understreker han.

Han viser til at målet ikke bare er å øke antall plasser, men også å heve kvaliteten på flere rasteplasser langs riksveinettet.

Mangelen på helårsvann – og at det kan være vanskelig å frostsikre vann og avløp om vinteren, gjør at toalettene er stengt av hygieniske hensyn, forklarer han.

Kalsås viser imidlertid til at Statens vegvesen har utarbeidet en strategi for rasteplasser, der målet er at flere rasteplasser skal løftes til hovedrasteplasser.

– Alle hovedrasteplasser skal være helårsåpne, ha toalettfasiliteter og være tilrettelagt for hvile. Som en del av oppfølgingen av tungbilsatsingen er det satt av midler slik at flere rasteplasser kan løftes opp til hovedrasteplasser, avslutter Tom Kalsås.

