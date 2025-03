Voteringsdrama i SV – stemte mot eksklusjonsforslag

Forslaget vekket mye debatt på landsmøtet i helgen. Redaksjonskomiteen gikk inn for å vedta endringen, men fikk ikke landsmøtet med seg.

148 landsmøtedelegater stemte mot forslaget, mens 74 ønsket eksklusjonsparagrafen. Én delegat stemte blankt.

Forslaget måtte voteres over to ganger da det oppsto forvirring i landsmøtesalen etter første runde. Den endte med hårfin margin for å åpne for eksklusjon, men flere delegater ga uttrykk for at de forsto at de hadde stemt feil. Runde to endte med motsatt resultat.

SV skiller seg fra de andre partiene ved at de ikke har mulighet til å frata folk medlemskapet.

Under debatten trakk flere fram at SV ikke har hatt hindre som kan beskytte partiet i ekstreme tilfeller og å beskytte enkeltmedlemmer og særlig sårbare grupper hvis det skulle bli nødvendig. Flere mente også at det er høy terskel for å ta i bruk eksklusjon, og at en slik mulighet ikke vil bli misbrukt.

På motsatt side advarte flere mot at eksklusjon ikke er veien å gå for å løse problemer som måtte oppstå. Det blir et definisjonsspørsmål hva som anses å «alvorlig bryte med SVs grunnsyn eller etiske retningslinjer». Det er ikke formulert tydelig hva som er eksklusjonsgrunn, ble det påpekt.