Vilde sender søknader nesten hver dag: – Ingen snakker om at de ikke får seg jobb

– Jeg har ikke kjøpt bursdagsgave til mine beste venninner fordi jeg har ikke hatt penger til det, sier Vilde Claussen (25).

I snart et halvt år har Vilde søkt på jobber. Hun har sendt omtrent 70 søknader. Ofte får hun beskjed om at det er 300 andre som har søkt på samme jobben.

– Det har aldri stått at det er under 200 som har søkt, forteller Vilde.

Til nå har hun vært på fem intervjuer, uten hell.

Får ikke jobb

– Jeg så ikke for meg dette. Jeg trodde jeg skulle få jobb ganske lett.

Sommeren 2024 var Vilde ferdig utdannet med en bachelor innen digital markedsføring og salgsledelse. Hun hadde lyst til å lære mer og dro et halvt år til Australia for å studere innholdsproduksjon. Nå er hun tilbake i Norge for å finne seg jobb.

– Jeg begynte å søke i oktober da jeg var i Australia. Fra januar har jeg søkt nesten hver eneste dag.

Vilde har alltid jobbet ved siden av studiene, og hun har hatt flere jobber innenfor markedsføring og innholdsproduksjon. Likevel tror hun at det er erfaring hun har for lite av når hun konkurrerer i jobbmarkedet.

– Jeg har ofte fått tilbakemelding om at søknaden min er veldig interessant og fin, og at jeg kunne passet senere, men at de trenger noen med mer erfaring akkurat nå.

Jobber ekstra

I det siste har hun ikke brukt penger på ting som ikke er strengt nødvendig.

– Jeg har vært med på veldig lite sosialt, og det er kjipt. Og så har jeg vært mye hos mormor og spist.

I februar takket hun ja til en 50 prosent stilling på Espresso House for å få råd til husleien.

– Jeg har tatt mange ekstra vakter og har jobbet nesten 100 prosent. Det hjelper. Og så tar jeg småjobber. Jeg har stått på stands for å dele ut drikke, det skal jeg denne helgen også.

Jobbekspertens tips

Gisle Hellsten sin jobb er å hjelpe andre ut i jobb. Han er rådgiver ved karrieresenteret til Universitetet i Oslo (UiO).

– Det er mange som synes det er vanskelig å få jobb. Men i Norge har vi lav arbeidsledighet. Halvparten av studentene har jobb før de er ferdige på studiet, og veldig mange får jobb rett etterpå, sier jobbeksperten.

Gisle Hellsten er rådgiver ved karrieresenteret til Universitetet i Oslo (UiO). (Rebekka Johannessen Litland)

For å høyne oddsene sine på jobbmarkedet, anbefaler han å bruke studietiden til mer enn studier. Arbeidsgiver ser ofte etter jobberfaring ved siden av studiet.

Derfor mener han det er lurt å ta seg en deltidsjobb, engasjere seg i studentpolitikken, engasjere seg i et verv eller lignende.

– Man begynner ikke med drømmejobben. Man begynner andre steder, og så spisser man kompetansen og erfaringen mer og mer.

---

Jobbtips fra jobbeksperten

Gjør noe ved siden av studiet. Ta en deltidsjobb, engasjer deg i studentpolitikken, ta på deg et verv, eller lignende.

Din beste venn for å komme i gang med å skrive søknader er KI.

Hvis du skal på intervju så må du være godt forberedt. Hvorfor søkte du jobben? Hva gjør bedriften du skal på intervju hos? Hvordan kan du løse arbeidsoppgavene i denne jobben?

Søk jobber som du ikke trodde du skulle søke. Se først og fremst etter arbeidsoppgaver og ikke hvilken bransje det er i.

---

Selv om det kan føles vanskelig å få jobben man drømmer om, mener jobbeksperten at det ordner seg for de aller fleste.

– Det som kanskje er skumlest er at det er helt nytt. Man har hørt historier om hvor fælt det er på intervju, at man blir grilla. Men arbeidsgiver er ikke der for å plage deg, de er der for å finne den beste kandidaten. Mitt inntrykk er at de er ganske snille med søkerne de ikke skal ha. De som får jobben har opplevd de tøffeste intervjuene, for da graver de mer.

Hellsten sier også at det er en myte at man trenger mastergrad for å få jobb i Norge. Man står nokså likt i arbeidslivet om man har bachelorgrad eller mastergrad.

– Hvis man skal ta en mastergrad så skal man ha vilje og lyst til å ta den, for det er hardt arbeid, sier han.

Hellsten sier at han har sett mange dårlige søknader og CVer og at det er en øvelse å søke jobb. Det er en jobb å få jobb.

Vilde Claussen mener mangel på erfaring gjør det vanskelig for henne å konkurrere i jobbmarkedet. (Skjermdump/Tiktok)

Deler på Tiktok

Vilde deler åpent fra jobbsøkerlivet på Tiktok-kanalen sin.

– Jeg har pleid å poste på Tiktok fordi jeg synes det er gøy. Jeg har ikke en stor følgerbase. Men da jeg søkte jobb, hadde jeg ikke andre ting jeg drev med på dagtid, så da begynte jeg å poste om dette.

Hun har fått både kommentarer og meldinger av andre som er i samme situasjon og som setter pris på at Vilde deler åpent om å ikke få jobben hun så for seg.

– Man føler seg alene, for det er ingen som snakker om at de ikke får seg jobb. Det er mange som synes det er fint at jeg deler, og jeg har fått mange tips som jeg deler videre på Tiktok så flere kanskje kan få seg jobb, sier Vilde.

