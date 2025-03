SV-strid om vindkraft – stemte mot storskala utbygging

Landsmøtet sa dermed nei til forslaget om å åpne for vindkraft dersom det er ønske for det lokalt og hvis det er behov for kraft til lokal industri.

– Det er avgjørende for naturen vår. Det er vanlig natur det går utover med storskala vindkraft, sier Fiskaa til NTB.

Vindkraftutbygging har vært en nøtt for SV, som forsøker å balansere hensyn om behov for mer kraft, grønne energikilder og naturinngrep. Men Fiskå mener det er viktig å sette foten ned.

Må dempe presset

– Storskala vindkraft betyr uansett nedbygging og rasering av natur. Lokalsamfunn blir utsatt for et voldsomt press fra utbyggere, og det er viktig med et tydelig prinsipielt standpunkt for å dempe presset, sier hun.

I SV var det samtidig mange som ønsket å åpne til en viss grad for vindkraft. Det har vært bredere enighet om å ha vindkraft i industrialiserte områder og såkalte grå arealer. Stridsspørsmålet handlet om i hvilken grad man også skal tillate utbygging av vindparker i naturen.

– Ville uansett vært stor motstand

Tilhengerne ønsket å gi mer lokal selvbestemmelsesrett. Reinbeiteområder skulle skjermes.

Nyvalgt nestleder Lars Haltbrekken, som var klar for denne løsningen, sier han ikke er skuffet.

– Jeg synes dette er helt ok vedtak. Vi skal jobbe for mye fornybar energi, med havvind, solenergi og energieffektivisering.

– Jeg tror motstanden uansett ville være så stor lokalt at dette ikke ville fått mye ekstra effekt, sier han.

Vindkraft til havs har det også vært uenighet om. Partiet landet på at det ikke skal være bunnfast vindkraft i kystnære områder, men åpner dermed for å ha installasjoner lenger ut fra land.

