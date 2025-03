Stoltenberg om Trump: En ny verdensorden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er i hvert fall ikke veldig overrasket. Den nye administrasjonen har mer selvsikkerhet, gjennomføringskraft og besluttsomhet enn Trump 1, sier Stoltenberg i et intervju med Nettavisen.

Det fikk han selv et inntrykk av da han deltok på Trumps private feiring etter innsettelsen på Trump National Golf Club utenfor Washington D.C.

– Det jeg opplevde da, var en president og medarbeidere som var veldig selvsikre. Der var den stemningen så sterk, og de var så oppløftet, allerede da kunne du fornemme at dette kom til å bli mer og sterkere enn sist.

Høye tollmurer er blant de mange tiltakene Trump har innført på kort tid, grep som gjør at vi er inne i en ny verdensorden i handelspolitikken, sier Stoltenberg.

I mange år hadde han et tett forhold til Trump i forbindelse med Nato-jobben. Nå blir ikke forholdet like tett, men den amerikanske presidenten er kun noen tastetrykk unna, avslører han.

– Jeg tekster han i ny og ne, så ja, jeg har et nummer jeg når ham på.

Men han har ikke snakket med Trump på telefon etter at han tok over som finansminister.

– Nei, jeg møtte ham under innsettelsen og jeg hadde også et kort møte med visepresidenten og har hatt kontakt med folk rundt ham. Men det er ikke naturlig at jeg nå, som finansminister i Norge, fortsetter det samme type samarbeidet med ham.

