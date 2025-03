Mann tiltalt etter storbrann i boligblokk i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannen skal ha forlatt leiligheten sin i den samme blokken uten å slukke flere telys, som senere satte fyr på et sett med gardiner i leiligheten. Brannen utviklet seg videre og spredte seg etter hvert til flere leiligheter i bygget.

Brannen skjedde 23. september 2023. Mannens leilighet ble helt utbrent.

Påtalemyndigheten mener at en eller flere andre beboere i blokken lett kunne omkommet om ikke brannen ble oppdaget og slukket i tide, og viser til at det oppholdt seg mange mennesker i bygget som måtte evakueres.

Mannen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 355, som handler om forårsaking av ulykker som lett kan medføre tap av menneskeliv. Paragrafen har en strafferamme på to til 15 år i fengsel. Rettssaken mot mannen starter 2. april i Oslo tingrett. Det er satt av to dager i retten til saken.