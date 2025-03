Lønnsoppgjøret: Partene melder om god og konstruktiv dialog

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har forhandlet og hatt konstruktiv dialog gjennom helgen, men ønsker ikke å kommentere ytterligere før vi er ferdig på tirsdag, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en skriftlig kommentar til NTB søndag.

Forhandlingene startet fredag klokka 12, og fristen for å bli enige går ut tirsdag.

NHO har følgende løypemelding søndag:

– Vi har startet opp forhandlingene og har god dialog. Utover det har vi ingen kommentar, sier direktør for arbeidsliv og tariff Nina Melsom i NHO til NTB.

Håper å unngå mekling

LO, NHO og YS forhandler nå om det såkalte frontfaget, for konkurranseutsatt industri. Det de blir enige om, danner deretter grunnlaget for alle de andre lønnsoppgjørene i andre bransjer.

Partene skal i første omgang forhandle fram til tirsdag 18. mars. Blir de ikke enige, går oppgjøret videre til mekling, med frist om å komme til enighet innen 1. april, klokken 24.00.

Blir det heller ikke enighet i meklingen er det fare for streik fra 2. april.

Da partene møttes på fredag var de optimistiske med tanke på å bli enige til tirsdag, og unngå mekling.

LO: – Rom for økt kjøpekraft

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Ved sist mellomoppgjør – i 2023 – ble det for første gang en streik i et mellomoppgjør i etterkrigstiden.

Den gang ble NHO, YS og LO ikke enige om hvor høyt lønnstillegget skulle være i frontfaget.

I år har både LO og YS gjort det klart at de forventer reallønnsvekst – altså at lønnsveksten i år blir høyere enn prisveksten.

Det tekniske beregningsutvalget TBU har anslått at årets prisvekst vil ligge på 2,7 prosent, og det er det som ligger til grunn for forhandlingene.

– Industrien går så det griner. Det er rom for et godt og solid lønnsoppgjør, som gir økt kjøpekraft, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da lønnsoppgjøret startet fredag 14. mars.

Usikker verden

NHO har pekt på at det er økonomisk uro i verden, noe som skaper usikkerhet for bedriftene. De har også vist til at store ulikheter norsk næringsliv, der særlig byggebransjen sliter

– For bedriftene er det viktig at den samlede lønnsveksten ikke blir for høy, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid da forhandlingene startet.

Et viktig tema i årets forhandlinger har vært hvor høyt lønnstillegg som skal gi sentralt til alle – og hvor mye som senere skal forhandles om lokalt i den enkelte bedrift.

NHO har vært opptatt av at mest mulig skal forhandles om lokalt, sånn at det er større rom for tilpasninger ut ifra hver enkelt bedrifts økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

LO og YS har i større grad ønsket å gi tilleggene sentralt.

Les også: Overtydelig at vår verdensorden er i trøbbel (+)

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)