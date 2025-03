Ingen ville betale Stians sykepenger: – Håpløst at Nav lar dette skje

På ettersommeren 2024 gikk Stian Hofset som vanlig fra hytte til hytte i Jotunheimen. Han hadde slitt med smerter i foten en stund, nå økte det på og til slutt sa det stopp. Han måtte avbryte turen og reise hjem.

Snart var ferien over og han skulle på jobb igjen, foten måtte hvile.

Han bestilte time hos fastlegen rett etter ferien.

Onsdag 4. september kom han hjem med en sykmelding: Brusken i ankelen var skadet og det hadde vokst ut en cyste som dro på senene festet under fotbladet. Der hadde det dannet seg en betennelse.

Tre dager senere, lørdag 7. september, skulle han på en ni dagers øvelse i Heimevernet hvor han er sanitetsbefal.

Stian er til vanlig vekter i Securitas og hadde fått innvilget permisjon av arbeidsgiver for å delta på øvelsen. Nå varslet han Heimevernet om sykmeldingen, og fikk beskjed om at det var greit. Senere fikk han vite at innkallelsen var trukket.

Spørsmålet var nå: Hvem skulle betale Stians sykelønn for de ni dagene? Ville han i det hele tatt få pengene?

Heimevernet hadde trukket innkallelsen og mente de ikke har noe arbeidsgiveransvar for Stian. Det samme mente Securitas: Vekteren hadde jo fått innvilget permisjon.

I et halvt år ventet Stian på svar.

– Julefeiringa ble ødelagt

Vi møter ham hjemme i leiligheten hans på Rælingen, en ti minutters kjøretur fra Lillestrøm. Leiligheten er liten, men splitter ny, Stian kjøpte den for hardt oppsparte penger og et banklån i fjor.

Han smører seg en brødskive, er akkurat kommet fra jobb. Forteller at Securitas har vært fine på mange måter: Arbeidsgiveren har tilrettelagt oppgavene hans så han fra midten av november har vært tilbake i full jobb, selv om foten stadig ikke er bra.

Til vanlig er han utrykningsvekter, nå har han isteden fått ansvar for vaktselskapets bilpark.

Securitas betalte også ut sykepenger i den delen av arbeidsgiverperioden han ikke hadde fått innvilget permisjon. Arbeidsgiverperioden er de første 16 dagene av en sykmeldingsperiode, hvor det som hovedregel er arbeidsgiver som utbetaler sykelønn. Securitas har dekket Stians lønn for sju av disse dagene.

Striden står om betaling de dagene vekteren skulle vært på heimevernsøvelse.

42-åringen forteller at saken har vært en stor belastning for ham. De ni dagene tilsvarer «bare» 10.300 kroner i sykelønn før skatt, men for Stian er det en tredels månedslønn.

– Jeg hadde akkurat kjøpt meg ny leilighet da dette skjedde, og hadde ikke mye ekstra. Jeg er fra før i et lavlønnet yrke.

Stian Hofset forteller at saken har vært en stor belastning for ham. (Jan-Erik Østlie)

Spesielt dro det seg til oppunder jul.

– Jeg måtte låne penger av mor og far for å kjøpe gave til nevøen min, og måtte nærmest flytte inn hos dem for å få mat og drikke. Jeg fikk hele julefeiringa ødelagt.

– Blir sittende igjen med svarteper

Arbeidsmanden møter vekteren i begynnelsen av februar. Da har saken pågått i fem måneder.

Han er fortvilet.

– Jeg kan forstå at Securitas ikke ønsker å betale ut pengene, siden jeg var i permisjon. Det som er uholdbart, er at jeg blir sittende mellom to store selskaper med mye penger. 10.300 kroner er ingenting for Heimevernet og ingenting for Securitas, men masse for meg. Jeg er den svake part, og det er frustrerende at jeg blir sittende igjen med svarteper.

Først og fremst er Stian kritisk til Nav.

– Jeg synes det er håpløst at Nav lar dette skje med meg.

Vekteren mener at Nav burde forskuttert pengene, altså betalt dem ut med en gang, og i etterkant fastslått hvem som er ansvarlig for å dekke kostnaden.

– Det bør være enkelt å innkreve penger dersom det viser seg at en av partene er ansvarlige, sier Stian.

Isteden har han stått uten penger i den tida saksbehandlingen har pågått.

42-åringen skrur på PC-en, sier at «vi må få litt oversikt over tidslinja her». Han vil vise fram beskjedene som i flere måneder har gått fram og tilbake mellom ham og Nav, i det han mener er den reneste «god dag mann, økseskaft»-øvelse.

Stian Hofset har stått uten penger i den tida saksbehandlingen har pågått. (Jan-Erik Østlie)

Lager egne apper, forstår ikke Nav

Stian studerer IT og cybersikkerhet ved siden av vekterjobben, han programmerer sine egne apper til iPhone og har bygget sin egen PC. Han er utdannet byggingeniør, har studert prosjektledelse og vært operativ leder i Securitas. I tillegg er han altså befal i Heimevernet.

Han er vant til både å gi og ta beskjeder og har god oversikt over digitale systemer, men Nav hjemmeside synes han det er vanskelig å forstå.

– Jeg klarer nesten ikke å forholde meg til systemet deres. Hvorfor kan ikke all korrespondanse være samlet i én sak som jeg kan følge fra start til slutt, hvor alle dokumenter er heftet ved? Isteden må jeg lete rundt og finne beskjeder på ulike steder.

Han sukker.

– Jeg har aldri vært sykmeldt før og har knapt tatt ut en eneste egenmelding gjennom arbeidslivet. Jeg er sjokkert over hvor dårlig jeg er blitt ivaretatt av Nav gjennom dette – de har surret og rotet.

Han mener at han burde ha alle forutsetninger til å klare seg bra i møte med Nav-systemet.

– Når jeg sliter med å forholde meg til dem, lurer jeg på hvordan andre skal klare seg.

Oktober: Stian kontakter Nav

Det tok litt tid før Stian kontaktet Nav etter at han ble sykmeldt. Han forsøkte først å løse saken med arbeidsgiver.

– Securitas sa først at de ville betale meg, så kom kontrabeskjeden. De mente at det var Heimevernet eller Nav som skulle betale.

Han søkte råd hos en tillitsvalgt i Heimevernet, som sa at saken hadde løst seg om Stian hadde ventet med å sykmelde seg til den dagen øvelsen startet.

– Da hadde Heimevernet vært ansvarlig for meg som arbeidsgiver. Jeg hadde fått bedre sykelønn også, siden lønna er høyere enn den jeg får i Securitas. Men jeg ville gjøre ting etter boka, forteller vekteren.

Det var først i slutten av oktober at Stian ringte Nav for å spørre om råd. I et referat fra samtalen skriver Nav at «du opplever at du er en kasteball mellom arbeidsgiver og Heimevernet når det gjelder utbetaling av sykepenger.»

Saksbehandler skriver videre at «jeg vil sjekke med min fagansvarlige og gi deg tilbakemelding på saken.»

November: et håp om løsning

En uke senere, 6. november, opplyser Stian igjen Nav om at han er blitt trukket i lønn for ni dager i september. Han forklarer at han i disse dagene skulle hatt permisjon fordi han skulle på øvelse i Heimevernet, men ble syk og ikke kunne delta.

Vekteren får informasjon om at han «som hovedregel ikke har rett til sykepenger fra Nav under permisjon», men: «Hvis hensikten med permisjonen faller bort som følge av sykdom, regnes det etter loven som tapt inntekt og du kan dermed likevel ha rett til sykepenger.»

Saksbehandler skriver videre at Stian vil få svar på om han har rett til å få utbetalt sykepenger av Nav «i svar på søknad om sykepenger for den aktuelle perioden».

Nav opplyser at det er seks ukers behandlingstid på søknad om sykepenger, og slår fast at «vi har mottatt all informasjon vi trenger for å behandle din søknad.»

Desember: – Gjennomførte du øvelsen?

Det er desember og julefeiringa nærmer seg. Stian purrer på Nav fordi saksbehandlingstiden på seks uker er oversteget, og får beskjed om at saken skal sjekkes opp med behandlende avdeling.

19. desember skriver Nav at de trenger flere opplysninger for å behandle søknaden hans. Nav gir beskjed at de «trenger bekreftelse på innkalling og gjennomført militærøvelse i perioden 7/9-24 til 12/9-24. Send kopi av innkallelsen og bekreft om du gjennomførte øvelsen.»

Stian merker seg at sluttdatoen for øvelsen er feil og er forundret over at Nav spør om han gjennomførte øvelsen.

– At jeg ikke gjorde det fordi jeg var syk, er jo hele grunnlaget for striden, påpeker han.

Like før jul, den 19. desember, skriver Nav at de trenger flere opplysninger for å behandle søknaden. (Jan-Erik Østlie )

Dagen etter ringer vekteren Nav og opplyser at han ikke deltok på øvelsen, og får beskjed om å bekrefte det i en e-post. Han får informasjon om at riktige opplysninger og dokumentasjon blir sendt til saksbehandlende enhet «i en melding i Nav-systemet».

Senere samme dag kommer en ny beskjed i Stians innboks, der det står: «Hei, Stian. Var du på heimevernsøvelse 7.9.2024 til 15.09.2025 eller gjennomførte du ikke øvelsen grunnet sykdom? Svar ja hvis du gjennomførte øvelsen. Nei hvis du ikke gjennomførte øvelsen.»

Lille julaften: – Kontakt arbeidsgiver

23. desember skriver Nav igjen til Stian. De oppsummerer saken på ny: Konstaterer at vekteren hadde fått innvilget permisjon, men ble syk dagen før heimevernsøvelsen og ikke gjennomførte den.

At han ble syk dagen før, stemmer ikke, men Stian lar det passere. Nav skriver videre: «I slike tilfeller bortfaller hensikten med permisjonen». Og:

«Når det gjelder din situasjon, skal arbeidsgiveren din i utgangspunktet betale for perioden du skulle vært på øvelse». Nav anmoder Stian om å ta en ny prat med arbeidsgiver for å spørre om de likevel vil utbetale sykepengene.

Nå får han også tips fra Nav om å få sykelønna for de ni dagene forskuttert av dem – det vil si at Nav utbetaler pengene til det er avklart hvem som dekker kostnaden.

«I de tilfeller hvor arbeidsgiver ikke utbetaler arbeidsgiverperioden, har du mulighet til å søke om at vi kan forskuttere denne perioden» skriver Nav.

Her får Stian en lenke med beskjed om at han må søke om forskuttering innen to uker. Nav opplyser at saksbehandling for forskuttering er på seks måneder.

Januar: Sender brev i posten til Securitas

Juleferien er over, og Stian ringer Nav igjen. Etaten opplyser at de 23. desember sendte brev til arbeidsgiveren hans hvor de ba om skriftlig forklaring på hvorfor ikke Securitas har betalt ut sykepengene.

Vel og bra, tenker Stian, men han stusser på at Nav benytter seg av brev istedenfor en digital melding – det ville gått raskere og han synes det er litt gammeldags.

Nav gir samtidig beskjed om at Securitas sier nei: De vil ikke utbetale sykepengene for de ni dagene.

Nå får Stian beskjed om å sende en søknad om forskuttering på en annen måte enn via lenken de sendte sist: Vekteren blir anbefalt å søke via «Skriv til oss»-funksjonen.

Stian klikker seg inn på «Skriv til oss» og forklarer saken på nytt. «Jeg ønsker at Nav dekker dette fram til det er avklart» avslutter han.

Nav svarer at de sender søknaden til behandlende enhet og ønsker ham en fin dag. Stian merker seg at det hver gang er ulike saksbehandlere som svarer.

Februar: – Hva betyr egentlig forskuttering?

På morgenen 14. februar ringer vekteren igjen for å høre hvordan saken ligger an. Han får igjen beskjed om at saksbehandlingstida når det gjelder forskuttering er på seks måneder. Stian svarer at han blir forvirret over ordet «forskuttering».

Han mener at han bør få pengene utbetalt nå, mens Nav avklarer striden med arbeidsgiver, ikke etter at det er avklart.

– Er det ikke det som ligger i ordet forskuttering? spør Stian.

Han blir mer og mer sint.

– Det er ikke alt jeg sa i den samtalen jeg er så stolt over, men jeg beklaget overfor den Nav-ansatte som fikk skyllebøtta. Jeg står inne for alt jeg sa, men understreket at det var Nav jeg var frustrert over, ikke den ansatte.

Nav minner om at vekteren i beskjed fra 23. desember er informert om at «bestridelsen må avklares før din sykepengesak i sin helhet kan behandles».

Drøy time senere: – Vi betaler sykepenger

Senere samme dag, en drøy time etter, tikker en ny beskjed i Stians innboks. Der gjentar Nav det de har skrevet noen måneder tidligere:

«Verken Nav eller arbeidsgiver er i utgangspunktet pliktige å utbetale sykepenger under permisjon, men Nav kan gjøre unntak fra dette dersom formålet med permisjonen faller bort på grunn av sykdom eller skade.»

Nav konstaterer at Stian ble skadet og ikke kunne gjennomføre øvelsen.

«Vi har derfor vurdert at formålet med permisjonen har falt bort, og har utbetalt sykepenger for perioden 7. sep. til 15. sep. 2024. Sykepenger kan forventes i løpet av noen virkedager.»

Stian er glad, men forbløffet.

– Begrunnelsen er den samme som de kom med for flere måneder siden. Hvorfor kunne jeg ikke fått pengene da? spør han.

Mindre sum enn forventet

Nå er sykepenger for de ni dagene endelig inne på vekterens konto. Han stusser på summen.

Stian fikk nemlig utbetalt 9.898 kroner av Nav, omtrent 400 kroner mindre enn det han er blitt trukket i lønn for dagene han skulle vært i Heimevernet. Nav opplyser at beløpet er regnet ut fra dagsatsen han har i Securitas.

– Det er altså ikke tatt hensyn til at jeg jobber turnus. Jeg synes det er rart at jeg skal tape kompensasjon for turnusen, og ekstra rart når Securitas har sendt Nav dokumentasjon på det nøyaktige beløpet de skulle betalt meg i lønn.

– Hva skal du bruke pengene til?

– Endelig skal jeg kjøpe meg noen klær, litt ekstra. Jeg har levd på et minimum fram til nå. Og så skal jeg ta meg en pils sammen med noen kompiser. Det er lenge siden jeg har kunnet det – nå skal jeg nyte.

– Ingen beklagelse

Til tross for at pengene er på plass, er han lite imponert over Nav.

– Jeg vil si jeg er en oppegående type, men hva skjedde egentlig her? Nav brukte hele tiden ulike begreper: Først var det snakk om at de kunne dekke sykepengene, deretter Securitas. Så lanserte de ideen om forskuttering, for så å gi meg sykepengene likevel.

Stian vet fremdeles ikke om det er Nav som dekker kostnaden for sykelønna eller om de tar saken videre med Securitas. Han bryr seg heller ikke.

– Mitt poeng er at jeg som den svake part ikke skal bli rammet, sier han, og omtaler hele saken som «Murphys lov».

– Den sier at alt som kan gå galt, vil gå galt. Akkurat da jeg hadde kjøpt leilighet og ikke hadde noen buffer, skjedde dette.

Nå er vekteren mest interessert i en beklagelse fra Nav.

– Det har vært mye fram og tilbake og frister som er brutt, men jeg har ikke fått et eneste unnskyld. Det virker som om Nav tenker at dette er det jeg kan forvente meg av dem.

Nav beklager: – Saken havnet på et sidespor

Arbeidsmanden har kontaktet Nav og stilt dem en rekke konkrete spørsmål om saken.

Vi får beskjed fra kommunikasjonsavdelingen at det vil være lite hensiktsmessig å svare på hvert enkelt spørsmål, da Nav på det sterkeste vil beklage den saksbehandlingen Stian Hofset har fått.

Dette skriver Bjørn Hassel, avdelingsdirektør for Nav arbeid og ytelser:

«Det har dessverre skjedd flere feil i saken til Stian Hofset som medførte at han ikke fikk behandlet saken sin innen den tiden han kunne forvente. Saken burde og kunne vært løst på kortere tid, og vi beklager at det ikke skjedde. Han har nå fått utbetalt de pengene han har krav på.

Nav beklager på det sterkeste den saksbehandlingen Stian Hofset har fått. (Illustrasjonsfoto) (Terje Pedersen/NTB)

Feilen skyldes i all hovedsak to forhold. Det ene er at vi kom for sent i gang med å innhente bekreftelse på militærøvelsen, samt at saken feilaktig ble oppfattet som en forskutteringssak. Søknaden til Hofset skulle vært behandlet som en ordinær sykepengesak og ikke som en søknad om forskuttering.

Alle som oppsøker Nav skal bli møtt med respekt og empati, og de skal føle seg ivaretatt uavhengig av hvilken saksbehandler de møter. Det er alltid leit når vi ikke får til det.

Ved at Nav blandet inn begrepet forskuttering, så havnet saken på et sidespor. Forskutteringssaker kan ha lang saksbehandlingstid. Dette er verken en bestridelsessak eller forskutteringssak. Dessverre har den ved en saksbehandlingsfeil hos oss blitt oppfattet som det.

Det riktige var at Nav skulle utbetale sykepenger til Stian Hofset. I denne saken var arbeidsgiver ikke pliktig til å betale dagene i arbeidsgiverperioden. Dersom arbeidsgiver ikke har noen plikt, er det en ordinær utbetaling fra Nav etter gjeldende regelverk.»

Når det gjelder beløpet vekteren har fått utbetalt, skriver avdelingsdirektøren dette:

«I og med at dette ikke er en forskutteringssak, men en ordinær sykepengesak, fastsettes sykepengegrunnlaget etter folketrygdloven § 8–30. Dette sykepengegrunnlaget deles på 260 dager og utbetales fra mandag til fredag. Dette medfører at noen får mindre utbetalt enn det de ville fått dersom de hadde vært på jobb. Nav har ikke anledning til å utøve skjønn i slike saker.»

– Godt at det ikke skal være sånn

Stian Hofset er stadig kritisk til at det ikke tas hensyn til tapt turnuslønn i slike saker, men sier dette om Navs beklagelse:

– Det er bare å applaudere at Nav klarer å legge seg helt flate. Det har vært en horribel saksbehandling hele veien, og det er godt å vite at det normalt sett ikke skal være sånn.

Nå er sykepenger for de ni dagene endelig inne på Stian Hofsets konto. (Jan-Erik Østlie )

Vekteren fortsetter:

– Jeg forstår at det er mennesker som sitter hos Nav og det er greit å gjøre feil, men her er det åpenbart ikke gode nok rutiner. Jeg er spent på hva Nav vil gjøre for å rette opp i disse, så ikke flere enn meg må bruke så mye tid på å følge opp det som i utgangspunktet skulle være en enkel sak.

