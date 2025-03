Støre etter nytt Ukraina-møte: – Russland må vise en reell vilje til fred

Statsministeren deltok lørdag på et nytt Ukraina-møte i «koalisjonen av de villige», ledet av britenes statsminister Keir Starmer.

– Det har vært et godt møte, og det er positivt at europeiske land møtes og samordner seg når det gjelder budskap for å få slutt på krigen i Ukraina, og bedre koordinere støtten til ukrainerne i denne krevende tiden, sier Støre (Ap) til NTB.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok også på det digitale møtet. Han oppdaterte sine allierte om den bedrede kontakten med USA og om våpenhvileforslaget som ligger på bordet, sier Støre.

Stadig nye krav

– Det er enighet om at ballen nå ligger på Russlands banehalvdel. Russland må vise en reell vilje til fred og ikke komplisere den videre veien med stadig nye krav og uakseptable angrep på Ukraina, sier statsministeren.

Britenes statsminister har sammen med Frankrikes statsminister Emmanuel Macron ledet innsatsen for å stable på plass koalisjonen som i dag møttes digitalt. Det har skjedd etter at Trump åpnet direkte forhandlinger med Putin i februar.

På møtet oppfordret Starmer deltakerne til å fortsette å legge press på Russlands president Vladimir Putin, som ennå ikke har godtatt USAs forslag om en 30 dager lang våpenhvile i Ukraina.

Fredsstyrke-debatt

Både Starmer og Macron har åpnet for å utplassere britiske og franske styrker på bakken i Ukraina som en sikkerhetsgaranti for ukrainerne. Det var ventet at britenes statsminister ville saumfare for støtte til en slik eventuell fredsstyrke.

Men om Norge vil bidra inn til en slik styrke, er foreløpig uklart.

– Vi deltar i samtalene med europeiske land om hvordan vi kan støtte en fredsavtale, men vi har ikke kommet til konkrete spørsmål når det gjelder bidrag til en slik eventuell styrke. Det handler jo veldig mye om hva slags styrke det skal være, hvor den skal plasseres og hva betingelsene er, sier statsministeren.

Han trekker imidlertid fram at et enstemmig storting har besluttet å doble støtten til Ukraina.

– Norge er allerede i gang med å trappe opp støtten til at Ukrainas eget forsvar kan stå imot og ha et troverdig forsvar mot det angrepet de utsettes for, sier Støre.

Møtte Canadas statsminister

På lørdagens møte fikk Støre også anledning til å hilse på Canadas nyinnsatte statsminister Mark Carney. Canada deltar i Starmers europeiske koalisjon selv om landet ligger utenfor Europa.

– Jeg hadde det første møtet med den canadiske statsministeren og fikk anledning til å hilse på ham og ønske ham velkommen, forteller Støre.

Carney overtok lederstolen fra Justin Trudeau denne uken. Samarbeidet med canadierne anses som særlig viktig i lys av et mer trøblete forhold mellom Europa og USA.

– Canada er en viktig og likesinnet partner. Og det er viktig at vi fordyper det samarbeidet nå, sier Støre.

