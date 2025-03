Røde Kors advarer mot å ferdes i snøskredterreng i helgen

Fra Finnmark i nord til Jotunheimen i sør øker faren for snøskred lørdag. Det er utstedt oransje og rødt farevarsel.

Jannicke Høyem, som er leder for Røde Kors Hjelpekorps sin ressursgruppe for skred, ber alle ta trygge turvalg.

– Nå er det et godt tidspunkt å sette seg inn i både vær- og skredvarsler for helgen om du har tenkt deg ut i snødekte områder. Jeg vil anbefale alle å tenke konservativt og unngå skredterreng i helgen, sier hun i en pressemelding.

Det er rødt farevarsel for Svartisen og Helgeland, mens det for øvrig er oransje farevarsel fra Jotunheimen til Finnmark. Rødt farevarsel betyr at det er stor fare for store, naturlig utløste snøskred.