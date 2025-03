Listhaug advarer: Hver bistandskrone er en krone mindre brukt på Forsvaret

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Politikk handler om prioriteringer. Vi må være ærlige om at en krone brukt på bistand eller til å elektrifisere sokkelen, er en krone mindre til å ruste opp det norske Forsvaret, sa hun i sin tale til Frps landsstyre lørdag.

I talen kritiserte hun Arbeiderpartiet og Høyre for sløsing og slapp prioritering. Samtidig åpnet hun for å tappe fra Norges pengebinge, oljefondet, hvis det blir nødvendig for å trygge landet. Men ikke uten en grundig gjennomgang av dagens prioriteringer og pengebruk først.

– Vi skal gi mer til mindre, slo hun fast.

På Frps landsstyremøte i helgen legger partiets programkomité fram sitt endelige programforslag.

Frp-lederens tall-lek:

Listhaug fortalte at Frp vil stanse sløsingen på ulønnsomme subsidier, innvandring, lite treffsikker bistandspolitikk og unødvendig byråkrati for å styrke kjerneoppgavene og satse på blant annet forsvar og sikkerhetspolitikk.

Regnestykket hennes ser slik ut:

* Norge bruker over 30 milliarder kroner på innvandring og integrering i år. Til sammenligning brukte Danmark i fjor rundt 3,7 milliarder danske kroner.

* I 2022 anslo Arbeiderpartiet at de ville bruke rundt 60 milliarder kroner på subsidier til sitt grønne industriløft på fire år.

* Ved å kutte det norske bistandsbudsjettet ned til FNs anbefalte nivå, kunne Norge spart over 50 milliarder kroner i en fireårsperiode.

– Derfor er vår beskjed tydelig: før vi går i gang med å bruke folkets sparegris, oljefondet, krever vi at det kuttes kraftig i innvandring, bistand, symbolsk klimapolitikk og byråkrati, sa Listhaug.

Vil ha 100-årsperspektiv på gassnæringen

Frp-lederen tok også til orde for å tillate olje- og gassleting lenger nord, sikre utbygging av ny infrastruktur for å øke gasseksporten til Europa og ha et 100-årsperspektiv på næringen.

– Vi må forstå at vi er ett av veldig få demokratier i verden som har olje og gass i et så stort volum at det utgjør en forskjell for våre allierte venner, sa hun til landsstyremøtet.

Hun mener de andre partiene er naive og at et fossilfritt samfunn ikke lar seg forene med den nye sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Etter over tre år med krig i Europa er det skremmende å se at flere partier fremdeles ikke har forstått at energipolitikk er sikkerhetspolitikk.